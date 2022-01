Bakterien statt Bohrhammer

Bergbau der Zukunft



Sprengungen, schwere Steine aus der Grube nach oben transportieren, um Rohstoffe zu gewinnen- dieser Aufwand könnte bald nicht mehr notwendig sein. An der TU Freiberg wird ein Verfahren getestet, das sich "biologische Laugung" nennt. Bakterien ersetzen den Bohrhammer und waschen Metalle aus dem Stein.

Der Versuchsstand ist in der Schachtanlage "Reiche Zeche" in Freiberg aufgebaut. Das liegt im Erzgebirge. Helmut Mischo, Professur für „Rohstoffabbau und Spezialverfahren unter Tage“ wartet auf den Fahrkorb, der ihn runter bringt. In Gummistiefeln, Arbeitsanzug, Helm und Leuchte steigt er ein, neben ihm Doktorand Ralf Schlüter. In 150 Meter Tiefe steigen die Beiden aus und laufen 600 Meter durch schmale Felsgänge. Die Leuchten an den Helmen bilden Lichtkegel vor Ihren Füßen. Ralf Schlüter erzählt, dass er manchmal die ganze Woche hier unten sei, acht Stunden an einem Tag. Und das sei gar nicht so übel. Keine Anrufe. Keine Nachrichten.

Bakterien als Bergarbeiter

Was die beiden hier unten tun könnte den Bergbau weltweit verändern. Metalle aus dem Stein waschen, ohne den Stein zu brechen: Biologische Laugung.

Bakterien wollen sie hier durch dicken Fels schicken. Im Labor funktioniert es. Wir es auch unter Tage klappen? Bio-Mining nennt sich das Verfahren, und es ist nicht neu. Im Kupfer, Gold- und Uranbergbau wird es schon angewendet. Meist findet es nicht unter sondern über Tage statt. In Freiberg wird das Prinzip erprobt, nach dem Bakterien bestimmte Metalle durch Stoffwechselprodukte flüssig machen und aus dem Erz herauslösen können. Die Wissenschaftler wollen damit nicht nur erforschen, wie man am besten das teure Indium gewinnt, sondern auch an der großen Vision des zukünftigen Bergbaus arbeiten.

Suche nach Indium



Indium ist ein transparenter Leiter und kommt in Flachbildschirmen und Touchscreens zum Einsatz und ist in etwa so selten wie Silber.

Flachbildschirme enthalten Indium

In den nächsten zwei Jahren wollen die Wissenschaftler die beste Methode herausfinden, wie man mit Bakterien das kostbare Metall abbauen kann. Dazu wollen sie mit hohem Wasserdruck arbeiten, mit kleinen Explosionen, um den Stein porös zu machen, so dass die Bakterien eine möglichst große Oberfläche für ihre Arbeit bekommen. Ein nicht ganz ungefährliches Spiel, denn die Bakterien-Nährlösung sollte möglichst nicht in die Umwelt gelangen.

Der Weg ist voller kleiner Pfützen. Es riecht nach nasser Erde. Dann erreichen die Wissenschaftler die Bohrmaschine, die auf einem Metallgestell steht, auf der anderen Seite des unterirdischen Ganges.

Der Bohrer hat die Aufgabe, Gänge für die Bakterien schaffen. Schlüter erklärt: "Dieses Bohrloch in der Mitte wird die Aufgabebohrung sein und die benachbarten Bohrungen sind unsere Dränagebohrungen. Unsere Produktionslösung muss von der Aufgabenbohrung zur Dränagebohrung strömen und sich dabei anreichern." Die Produktionslösung ist Wasser, angereichert mit Bakterien, die hier unten leben und sich über Millionen Jahre angepasst haben. Sie sollen den Stein durchdringen, von dem einen zum nächsten Bohrloch fließen, erläutert Helmut Mischo.

Bergbau der Zukunft?

Bis es soweit ist, gibt es noch viele offene Fragen, zum Beispiel die: Welche physikalischen und chemischen Prozesse finden statt, wenn dann die Bakterien auf diesem Weg das Metall herauslösen, in die Nährlösung einbringen, die immer konzentrierter wird. Letztlich könnte diese Abbaumethode viel Energie sparen. Ob sie sich für eine Firma rentiert, muss aber noch bewiesen werden. 2018 soll das Projekt abgeschlossen sein.