Eine spannungsvolle Polarität



Wissenschaft und Religion schließen sich einander aus, das Unfassbare ist mit Rationalität nicht zu erfassen. Dennoch gibt es eine spannungsvolle Verbindung zwischen beiden Bereichen. Prof. Ernst Peter Fischer hat darüber ein Buch geschrieben "Gott und der Urknall". SWR 2 Impuls sprach mit dem Wissenschaftshistoriker.

Für uns moderne Menschen ist Religion und Wissenschaft ein Widerspruch, interessiert Sie besonders dieses spannungsvolle Verhältnis?

Ja, das kann man so sagen. Also vor tausenden von Jahren haben Menschen entdeckt, dass über ihnen nicht nur ein schnöder Himmel mit Sternen ist, sondern das da noch etwas Anderes ist, vielleicht ein Jenseits. Die Engländer haben ja die schöne Unterscheidung zwischen "sky" und "heaven", also offenbar hatten die Menschen schon sehr lange die Meinung, dass da oben noch etwas anders sei und dass man das brauche, um bestimmte moralische oder metaphysische Fragen entscheiden zu können: Soll ich nun Krieg führen oder nicht, wie soll ich mit jetzt verhalten, was ist das Gute?

Vieles im Universum bleibt unerklärlich picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Mark Vogelsberger

Da blickte man ins Jenseits und befragte höhere Mächte. Und ich glaube, es gibt bis heute dieses Jenseits, das Metaphysische, und es gibt das Wissenschaftliche, beides existiert bis heute in den Köpfen und ergänzt sich.

Ist das eine Polarität oder eine Ergänzung?

Meine Position ist: Wir als Menschen haben immer beide Möglichkeiten, wir haben Rationalität und Emotionalität, wir haben das Männliche und Weibliche in uns, unser Gehirn besteht zum Beispiel aus zwei Hälften. Also: Wir haben einen Wettbewerb, eine Polarität, einen Dialog zwischen beiden Sphären, zwischen der religiösen und der wissenschaftlichen Deutung der Welt. Die Frage ist immer, mit welcher Sicht sind wir mehr zufrieden, zum Schuss kommt es immer auf den zufriedenen Menschen an, und der wird ermöglicht durch die Wahl für das eine oder andere oder für beides zusammen. Physiker nennen das die Komplementarität, also wenn die etwa Licht als Welle oder Teilchen beschreiben. Die Romantiker haben immer von der Polarität gesprochen, vom Unterschied zwischen Tag und Nacht, Festem und Flüssigen, überall finden Sie die Zweiteilung, die Polarität sie macht das Menschsein aus.

Sie beschreiben die Geschichte deshalb als Wechselspiel dieser Dualität, mal dominiert der Glaube, manchmal die Wissenschaft, wie kommt der Wechsel zustande?

Es hängt manchmal von Erfolgen ab. Sie haben zum Beispiel mit angeblich unheilbaren Krankheiten zu tun, die bezeichnen Sie als Rache oder Strafe Gottes, dann wird ein Medikament entwickelt, dass diese Krankheiten bekämpft, dann wechselt Ihre Einstellung: durch diesen medizinischen Erfolg haben Sie jetzt das Gefühl, Sie können alles durch rationale Analyse erklären und dem Schrecklichen seinen Schrecken nehmen. Dann merken Sie aber, das geht doch nicht, da bleibt etwas anderes übrig, es gibt eben immer Unerklärliches, unerklärliche Glücksfälle oder Schicksalsschläge. Religion heißt ja Rückbindung. Und in der Wissenschaft betrachte ich die Welt aus der Distanz heraus, alles wird zum Objekt, das man vermessen kann. Religion sagt mir aber, ich bin Teil der ganzen Welt, ich bin zurückgebunden, ich habe das Gefühl dazuzugehören. Wissenschaft tickt anders, sie entfremdet eher von der Welt, bei der Religion ist es anders.

Wo stehen wir heute in diesem Wechselspiel? Kommen wir in eine Epoche, in dem der Glauben wieder dominiert, siehe die Kreationisten, die die Evolutionsbiologie nicht gelten lassen?

Ich sehe das so: Die Wissenschaft hat immer wieder behauptet, sie verstehe das Leben. In den 1960er Jahren haben Biologen so etwas gesagt. Dann hat man gesehen, dass die meisten Vorgänge des Lebens viel zu komplex sind, um sie ganz zu verstehen. Und genau an diesem Punkt könnte es sein, dass der Glauben und die Religion wieder relevant werden, sie entbinden von dieser Komplexität und kommen oftmals mit einfachen Lösungen und Konzepten daher. Und so kann das Religiöse dominieren.

Glauben Sie, wir kommen wieder zu einer Einheit von Wissenschaft und Religion, wie sie in der Antike herrschte?

Eine Einheit zwischen beiden Polen wäre langweilig, ein Mensch ist schließlich nur zufrieden, wenn es Polaritäten und Spannungen gibt. Wenn Sie nicht mehr wissen, was Sie als nächstes machen, was sie als Nächstes herausfordert, dann ist es mit Ihrem Leben doch zu Ende.

Kampf gegen Aberglauben picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Waltraud Grubitzsch

Und: Wissenschaft und Religion können uns letztlich im Verbund von diesem ganzen Quatsch und Gedöns befreien, von diesem astrologischen mystischen Unsinn oder diesem Kreationismus, und das können beide Bereiche im Verbund am besten. Dinge, die sich widersprechen, wenn die zusammen kommen, dann entsteht etwas Neues und Spannendes.