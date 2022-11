Eine Leine für den inneren Schweinehund

Tipps für den Alltag



Mehr Sport, gesund essen, keinen Alkohol – die Zeit der guten Vorsätze ist da. Allerdings: Nicht einmal jeder Dritte schafft es, diese auch in die Tat umzusetzen. Wie kann man den inneren Schweinehund besiegen? SWR 2 Impuls sprach mit Prof. Dr. Sonia Lippke, Gesundheitspsychologin an der Jacobs University in Bremen.

Frau Lippke, wie werde ich die Supersportlerin wie meine Nachbarin, mit dem überaus gesunden Essverhalten, mit der Resistenz gegenüber den Versuchungen von Couch und Schokolade?

Ja, das ist schon ein sehr hohes Ziel. Begehen Sie nicht den Fehler, sich zu hohe Ziele zu setzen, die Sie niemals erreichen werden, denn nur das Erreichbare macht glücklich. Wenn Sie sich vornehmen, ich will jetzt dreimal pro Woche joggen, dann ist das Ziel schon sehr hoch, aber Sie müssen den Weg dahin immer vor Augen haben, es geht um das langsame Herantasten ans Ziel. Das will gut geplant sein. Sie können ja etwa mit einem Mal pro Woche joggen anfangen, da können Sie ja am besten mit Ihrer Nachbarin laufen.

Ein gesunder Lebensstil ist wichtig picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Sven Hoppe

Wenn man etwas gemeinsam macht, wenn man gemeinsam ein Ziel erreichen will und den Weg dahin plant, ist das besser als alleine. Der innere Schweinehund hat übrigens auch sein Gutes: Er lässt uns doch immer wieder ausruhen vom Perfektionierungsstress, wir kommen durch ihn wieder zu Kräften. Er gehört zum Leben dazu. Wir Deutsche sind immer so durchgeplant, wir haben feste Ziele, wollen die unbedingt erreichen, und dann merken wir immer wieder, diesen Stress muss man auch immer wieder durchbrechen. Ein gutes Leben basiert prinzipiell auf der Balance zwischen Spannung und Entspannung.

Wie kriege ich es hin, zu sagen, ich esse jetzt mal ein paar Kekse der Oma, danach werde ich aber endlich gesund essen?

Na ja, durch diese Taktik beschummeln Sie sich selbst, schlimm, wird’s, wenn Sie die guten Ziele wie gesund essen letztlich gar nicht umsetzen können, das demotiviert Sie. Andersherum wäre es besser: Erst mal zum joggen, dann eine Runde auf der Couch liegen und Kekse essen, erst die Anstrengung, die Arbeit, dann die Belohnung, das wäre eine gute Reihenfolge. Wichtig ist: Wenn Sie mal Ihr Ziel nicht erreichen können, wenn das Wetter zu schlecht zum joggen ist, wenn Sie sich den Fuß verstaucht haben, dann suchen Sie sich kleine Kompensationen: wenn Sie eben nicht raus gehen können, machen Sie eben kleinere sportliche Übungen im Haus, so gibt es eine Kontinuität beim Erreichen dieses Ziels, Sie verlieren es nicht aus den Augen. Was falsch ist: Wenn Sie mal ein Ziel nicht erreichen und wenn Sie dann sich die eigene Hürde noch höher setzen- das ist kontraproduktiv, damit bestrafen Sie sich nur selbst.

Bitte einen Tipp für meinen Alltag. Wenn ich zur Arbeit gehe, ist es dunkel, wenn ich nach Hause komme, ist es dunkel, ich komm einfach nicht zum Laufen an der Luft, was mache ich?

Integrieren Sie die Bewegung in den Berufsalltag, stehen Sie öfter mal auf, laufen Sie herum, besuchen den Kollegen im anderen Büro, telefonieren Sie im Stehen, machen Sie Stehkonferenzen anstelle von Sitzkonferenzen. Arbeitsmediziner empfehlen für den Büroalltag 50 Prozent Sitzen, 40 Prozent Stehen und 10 Prozent Bewegung.

Prinzipiell ist wichtig: Jeder sollte für sich die passende Strategie suchen und sie immer mal wieder anpassen. Wenn die Umsetzung der Vorsätze in der einen Woche nicht gelingt, dann sollte man überlegen, was man in der kommenden Woche anders machen kann, damit es klappt. Man muss eine "Selbstregulationskompetenz" entwickeln. Die Förderung der Gesundheit im Alltag und Beruf ist sehr wichtig, es kommt auf den gesunden Lebensstil an.