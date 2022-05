Die Welt der Vertragstheorie

Boni für Manager schaffen oft falsche Anreize. Das haben die Wirtschaftsnobelpreisträger 2016 – Oliver Hart und Bengt Holmström – schon vor Jahrzehnten herausgefunden. Doch warum hat das die Banken nicht interessiert? Und was sagt die Vertragstheorie zu Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft? Fragen an den Verhaltensökonomen Prof. Fabian Herweg – auch er forscht in der Tradition der designierten Nobelpreisträger.

Wie Verträge falsche Anreize schaffen, sieht man in jedem All-you-can-eat-Restaurant. Wer dort einen festen Preis zahlt, kann nachschaufeln, soviel er will, mit der Folge, dass mehr auf den Teller geladen wird, als einem gut tut – und am Ende wird Essen weggeworfen. Ist das ein typischer Fall für Vertragstheoretiker?

Genau, das ist ein typischer Fall. In der Vertragstheorie geht es immer um Interessenskonflikte. Genau das hat man hier. Sie haben im All-you-can-eat-Restaurant kein Interesse daran, effizient auf die Menge zu achten, wie wir Ökonomen sagen. Wenn Sie jedoch pro Einheit zahlen, dann würden Sie sich darüber mehr Gedanken machen.

Ich bin auf das Beispiel gekommen, weil ich kürzlich gelesen habe, dass Gastwirte immer öfter eine Strafgebühr verlangen, wenn etwas auf dem Teller übrig bleibt. Das wäre dann sozusagen ein Nachvertrag?

Es wäre ein Anreizvertrag, der dafür sorgt, dass der Gast nur das bestellt oder nimmt, was er tatsächlich essen möchte.

Das ist ein banales Beispiel, für das ich keine Wissenschaft brauche. In welchen Fällen kommt denn die Vertragsforschung ins Spiel?

Z.B. bei Verträgen, die Top-Manager dazu anreizen soll, sich im Sinne des langfristigen Interesses des Unternehmens zu verhalten. Die Vertragstheorie hat auch großen Einfluss auf die Gestaltung von Versicherungsverträgen. Wenn Sie z.B. eine Fahrraddiebstahl-Versicherung abgeschlossen haben, dann achten Sie erwiesenermaßen weniger darauf, Ihr Fahrrad nachts an einem sicheren Ort zu parken, wo es nicht geklaut wird. Ein anderer Anwendungsfall ist der Finanzmarktbereich: Wenn Sie als Unternehmer Kapital aufnehmen, um eine innovative Idee umzusetzen, muss man Anreize schaffen, dass Sie diese Idee auch tatsächlich verwirklichen und das Geld nicht nutzen, um sich einen Porsche zuzulegen und mal für zwei Jahre so zu tun, als wären Sie erfolgreicher Unternehmer.

Die beiden Nobelpreisträger haben sich auch viel mit Bonus-Zahlungen beschäftigt, also der Frage: Wann schaffen Bonus-Zahlungen für Manager Anreize, die sich für die Firma wirklich auszahlen, und wann tun sie das nicht. Welche Antworten gibt es darauf? Wann ist ein Bonus sinnvoll und wann nicht?

Da wird es schwierig. Man will ja eigentlich, dass der Bonus gekoppelt ist an langfristige Erfolge des Unternehmens. Das ist aber manchmal nicht einfach umzusetzen. Man könnte den Bonus an den Aktienkurs koppeln – aber der spiegelt ja nur kurzfristige Erfolge des Unternehmens wider. Ein Ausweg könnte sein, den Bonus an den langfristigen zukünftigen Aktienkurs zu binden – aber das hieße, heute einen Bonus zu versprechen, der erst sehr viel später gezahlt wird. Auch das ist schwierig umzusetzen. Ein Problem ist auch, dass der Beitrag einzelner Manager zum Erfolg des Unternehmens oft schwer abzuschätzen ist. Denn natürlich gibt es auch jede Menge äußere Faktoren: Man will ja auch nicht, dass ein Manager nur deswegen höher entlohnt wird, weil zufällig gerade die Konjunktur günstig ist.

Eine Botschaft der Nobelpreisträger war, dass in Branchen mit hohem Risiko die Gehälter eher fix sein sollen. Doch Banken und Unternehmen haben diese Erkenntnisse aus den Wirtschaftswissenschaften offenbar wenig interessiert, sonst hätten wir vor ein paar Jahren in der Finanzkrise nicht die Diskussionen über die völlig überzogenen Bonuszahlungen gehabt.

Das ist sicherlich richtig. Wenn man in Branchen mit hohen Risikostrukturen Erfolg besonders gut entlohnt, schafft das offenbar einen Anreiz für Manager, besonders riskante Projekte zu verfolgen. Im Erfolgsfall werden sie belohnt, wenn dagegen die Sache schlecht läuft, passiert ihnen aber auch nichts Schlimmes – man kann ihnen ja kein Gehalt wegnehmen. Das Problem ist in der Wissenschaft lange bekannt. Deswegen sagen wir, in der Finanzbranche sind eher Festlöhne besser – was wir in der Praxis aber nicht unbedingt beobachten. Das kann man den Banken aber nur bedingt zum Vorwurf machen.

picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Lukas Barth

Die Deutsche Bank beispielsweise war ja lange Zeit erfolgreich. Anfang der Nuller-Jahre ist ihr Aktienkurs enorm gestiegen. Insofern waren die Bonuszahlungen der Banken durchaus im zumindest kurzfristigen Interesse der Bank und auch im Interesse der Aktionäre – aber eben nicht unbedingt im Interesse der Steuerzahler, die ggf. für ein Scheitern dieser großen Banken aufkommen mussten. Hier hat eher der Gesetzgeber verschlafen, einzuschreiten und das zu regulieren.

Aber Boni wurden auch in Fällen gezahlt, in denen gar keine Gewinne da waren.

Das stimmt. Es gibt manchmal abstruse Fälle. Auch wenn man an den VW-Skandal denkt. Bonuszahlungen sollten, wenn überhaupt, gekoppelt sein an sinnvolle Größen des Unternehmenserfolgs. Man muss kein Wissenschaftler sein, um zu erkennen: Wenn im Zuge des Abgasskandals die Absatzzahlen in den USA sinken und der Aktienkurs einbricht, gibt es keinen Anlass, Managern einen Bonus zu zahlen. Dennoch gab es die Debatte. Und das zeigt, mitunter gibt es eine Bonuskultur, wo man eher das Gefühl hat, Aufsichtsrat und Management schieben sich gegenseitig irgendwelche Vorteile zu. Der Bonus hat hier keinen Bezug mehr zum Unternehmenserfolg und schafft somit auch keinen Anreiz für sinnvolles Verhalten.

Geht die Vertragstheorie eigentlich vom klassischen Homo oeconomicus aus – vom rationalen Akteur, der rein ökonomisch seinen materiellen Vorteil zu maximieren versucht?

Die klassische Vertragstheorie, die jetzt auch mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde, geht vom Homo oeconomicus aus. Gerade Oliver Hart allerdings hat sich in jüngerer Vergangenheit mit alternativen Konzepten beschäftigt.

Sie sind auch Vertragstheoretiker. Was erforschen Sie?

Ich habe mich u.a. damit beschäftigt, wie die Entlohnung von Angestellten aussehen soll, recht stark basierend auf einem bekannten Aufsatz von Bengt Holmström, wo wir aber weggehen vom üblichen Kontext der Risikopräferenz. Eine Grundannahme besagt: Menschen mögen kein Risiko und verhalten sich so, dass sie Risiken vermeiden. Aber die Frage ist, wie modelliert man das? Wir wählen dafür eher einen Ansatz, der aus der Psychologie kommt, und wir können zeigen, dass man relativ simple Anreizverträge bekommt, die eher im Einklang sind mit dem, was wir in der Realität beobachten, als das, was der Aufsatz von Bengt Holmström vorhersagt.

Also sind Sie schon weg vom Homo oeconomicus und eher bei der Psychologie?

Ja. Man kann diesen Ansatz an einem Beispiel klarmachen: Die verhaltensökonomische Forschung sagt: Monetäre Anreize können sogar schädlich sein, weil sie dazu führen, dass die Personen sich auf die monetären Aspekte beschränken, und das kann ihre intrinsische Motivation zerstören. Feldstudien bestätigen das: Sobald wir jemandem für bestimmte Dinge Geld zahlen, kann es passieren, dass diese Person ihre Aufgaben schlechter erfüllt, weil sie dem Geld auf einmal einen Wert zuordnet. Gerade, wenn dieser Geldbetrag relativ gering ist, erzeugt das die Reaktion: "Das Ganze scheint ja nicht so wichtig zu sein." Am Ende wird diese Aufgabe vernachlässigt, während sie vorher durch intrinsische Motivation mit Engagement verfolgt wurde.

Sie sind Wissenschaftler an der Universität Bayreuth. Was würde die Vertragstheorie zu den Verträgen in der Wissenschaft sagen? Schaffen die heutigen Verträge für Professoren oder auch für Nachwuchswissenschaftler die richtigen Anreize?

Professoren erhalten in jüngerer Zeit leistungsbasierte Lohnzahlungen bzw. die Löhne werden an bestimmte Kriterien gekoppelt. Jede Universität experimentiert da etwas. An sich sind die meisten Professoren intrinsisch motiviert zu forschen. Man sollte also als Universitätsleitung hier keine zusätzlichen Anreize schaffen. Aber Wissenschaftler vernachlässigen mitunter die Lehre. Insofern müsste man ihnen Anreize bieten, genügend Zeit und Engagement in die Lehre zu stecken. Das wird tatsächlich auch schon gemacht, dass man bestimmte Gehaltskomponenten nur bekommt, wenn man z.B. einen neuen Studiengang entwickelt.

Beim wissenschaftlichen Nachwuchs ist es komplizierter, weil da Anreize größtenteils über sogenannte "Career concerns" funktionieren. D.h. sie bekommen keine Bonuszahlungen für irgendetwas, sondern es gibt nur den Anreiz, sich anzustrengen, um überhaupt Professor zu werden. Und das läuft primär über wissenschaftliche Veröffentlichungen. Deswegen gibt es für den Nachwuchs relativ wenige Anreize, sich z.B. in der Lehre anzustrengen.

Viele Nachwuchswissenschaftler beklagen, die Anreize in der Wissenschaft seien generell zu schlecht: befristete Verträge, unsichere Aussichten, überhaupt eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen zu können. Deswegen würden sich gerade gute Köpfe oft für andere Wege entscheiden und z.B. in die Wirtschaft wechseln. Wie sehen Sie das?

Im Großen und Ganzen, glaube ich, schafft es die Wissenschaft dennoch. Am Ende bleiben doch vor allem diejenigen in der Wissenschaft, die dort auch erfolgreich sind. Und die können dann auch Professor werden. Tendenziell werden eher die verdrängt, die es wahrscheinlich ohnehin schwieriger hatten. Ein großes Problem ist aber, dass dieser Prozess mit extrem viel Unsicherheit behaftet ist. Das könnte man sicherlich ändern – etwa mit Hilfe von Tenure-Track-Verfahren, wie man sie aus den USA kennt. Das bedeutet, dass man nach der Doktorandenzeit als Assistenzprofessor eingestellt wird. Und wenn man dann gut abschneidet – also hinreichend publiziert, sich hinreichend in der Lehre bemüht –, dass man dann eine gute Chance hat, dass diese Stelle in eine volle Professorenstelle überführt wird. Das würde, glaube ich, viel Unsicherheit rausnehmen, was besser wäre für die Anreize, aber auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter im Mittelbau.