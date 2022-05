Von Rainer B. Langen



Der Waldkauz wird Vogel des Jahres 2017. Das haben die Naturschutzorganisation NABU und der bayerische Landesbund für Vogelschutz bekanntgegeben. Der Waldkauz ist die häufigste Eulenart in Deutschland. Kompakter Körperbau, das Gefieder sieht aus wie Rinde, dicker runder Kopf ohne Federohren. Zu Gesicht bekommen ihn wenige, aber zu hören gibt es ihn oft.

In nächtlichen Krimiszenen lässt sein Ruf die Dunkelheit besonders gruselig erscheinen. Aber aus diesem Grund wird man nicht Vogel des Jahres. Stattdessen soll er die Aufmerksamkeit auf den Erhalt alter Bäume in Wäldern und Parks lenken.

Am frühen Abend in einem Wald in der Nähe von Bonn. Zielstrebig schreiten zwei Naturschützer auf den Stumpf einer mannsdicken Eiche zu. Vier bis fünf Meter ist der Stamm hoch. Die Krone muss irgendwann einmal abgebrochen sein. Jetzt gibt es an der Bruchstelle eine Höhle und damit einen idealen Unterschlupf für einen Waldkauz, erläutert Peter Meyer von der Bonner Gruppe des Naturschutzbundes NABU.

Der Kauz kann sich dort hineinsetzen und diesen Baum als Tageseinstand oder als Brutbaum nutzen. Baumhöhlen gibt es in Wäldern mit alten Bäumen. Für solche Wälder wollen NABU und der bayerische Landesbund für Vogelschutz mit dem Waldkauz als Vogel des Jahres 2017 werben, sagt Lars Lachmann vom NABU-Bundesverband in Berlin:

"Ganz wichtig sind dort die besonders alten Bäume, die älter werden als das normale Fällalter von Bäumen. Denn diese Bäume haben häufig größere Wunden, aus denen sich dann Baumhöhlen bilden können. Wenn mal ein Ast abgebrochen ist oder vielleicht mal der Blitz eingeschlagen hat oder auch der Schwarzspecht oder ein anderer Specht da schon Höhlen reingemacht hat. Das sind solche Bäume, die der Waldkauz als Lebensraum braucht."

Der Waldkauz ist die häufigste Eulenart in Deutschland. Der nachtaktive Vogel ist derzeit nicht vom Aussterben bedroht. Der NABU will mit ihm auch auf die Vielfalt der Tiere hinweisen, die es in der Nacht gibt. Aber vor allem auf den Lebensraum Wald. Um den ist es aus Naturschutzsicht oft nicht gut bestellt. Das liegt an der Art, wie Wälder bewirtschaftet werden, erklärt Lars Lachmann:

"Wenn also, wie in den letzten Jahren, der Nutzungsdruck auf Wälder wieder ansteigt – und das ist leider der Fall, denn wir versuchen, immer weniger fossile Brennstoffe zu verwenden, was ja aus Naturschutzsicht auch ein sinnvolles Ziel ist – und es steigt dadurch aber auch der Druck auf Holz als Brennstoff. Heute wird in Wirtschaftswäldern von einem gefällten Baum das letzte Holz noch mit rausgeholt und als Brennholz verkauft."

Dafür würden heute jüngere Bäume gefällt und mehr Holzreste wie Zweige, Äste und Stümpfe verwertet, die früher als Totholz liegen geblieben sind. Totholz verrottet und dient vielen Arten als Lebensraum. Weniger Holzreste bedeutet weniger Totholz und damit geringere Artenvielfalt.

In einem artenreichen Wald hingegen – mit alten Bäumen und Totholz – findet der Waldkauz nicht nur Höhlen zum Brüten und Schlafen. Er findet auch genug Tiere, die er fressen kann.

Der Waldkauzbaum bietet auf Dauer nicht nur dem Waldkauz Unterschlupf. Hohltauben später können da reinziehen; Fledermäuse, irgendwelche Kleinsäuger, Bilche, also Siebenschläfer etc., suchen alle händeringend nach solchen Standorten. Auf dem Boden liegen viele abgebrochene Äste als Totholz. Das zieht Pilze und

viele Insekten an. Lebensräume für viele Arten sind in diesem Wald keine Seltenheit, sagt Peter Meyer.

Ihre Rufe stoßen Waldkäuze übrigens nicht aus, damit es Zuhörer gruselt. Sie dienen der Balz, und die Vögel grenzen damit ihre Reviere ab.