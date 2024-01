Deutsche Ingenieurskunst verbindet man mit High-End-Produkten. Doch nicht nur in Schwellenländern gewinnen Innovationen an Bedeutung, die einfach und kostengünstig sind. Das muss sich jetzt nur noch herumsprechen.

Komplizierte Technik nervt

Die Geschirrspülmaschine von heute kann viel: 10 Programme sind keine Seltenheit. Doch die wenigsten Menschen nutzen davon mehr als zwei. Mit Waschmaschinen ist es ähnlich. Oder Radiowecker:

"Da können Sie alles Mögliche einstellen", schimpft der Ingenieur Wolfgang Hoeltgen. "Sie können sich dreimal am Tag in irgendeiner Form wecken lassen, mit Radio oder verschiedenen Klängen, mit Snooze-Funktion oder ohne."

Und so einen Wecker richtig einzustellen, verlangt fast schon Abitur – oder viel Geduld mit der Gebrauchsanleitung. Hoeltgen will das Einfache, das Handhabbare:

"Der Wecker, den ich einfach an und ausschalten kann und die Uhrzeit mit Hilfe eines Rädchens einstelle – das ist frugal." Frugalis bedeutet auf Lateinisch: einfach, genügsam.

Was braucht der Kunde?

Wolfgang Hoeltgen hat in Indien eine Firma gegründet, in der Studierende und Ingenieure nach diesen Gesichtspunkten Produkte entwickeln. Die Kunden waren zunächst Firmen in Ländern wie Indien, China und Brasilien, die schlicht nicht das Geld haben, um teure High-Tech-Produkte zu kaufen, erläutert Henning Kroll vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe:

"Ein Werkzeugmaschinenhersteller, der seine Produkte in Schwellenländern verkaufen will – und sich auch in einem Preiswettbewerb mit chinesischen Herstellern befindet –, muss sich überlegen, welche Funktionalitäten der Kunde dort wirklich braucht."

In einem gemeinsame Projekt versuchen Forscher der Fraunhofer-Gemeinschaft und der TU Hamburg-Hamburg herauszufinden, wie frugale Innovationen funktionieren:

Vorreiter Automobilbranche

Zunächst werden sie für Kunden in Indien oder Brasilien entwickelt. Aber dann finden sie ihren Weg zurück in die westlichen Industriemärkte. Vorreiter sind dabei Zulieferer aus der Automobilbranche. Vor allem solche, die gleich mehrere Autofirmen mit ihren Komponenten versorgen, sagt Rajnish Tiwari von der TU Hamburg:

"Bei frugalen Innovationen bestehen große Automobilhersteller nicht auf Exklusivität. Sie wollen die Performance haben zu niedrigen Preisen." Und schließlich werden die Technologien, wenn die Qualität stimmt, dann auch in Deutschland eingesetzt. Denn auch dort gibt es einen Markt für Produkte, die nicht komplizierter sind als unbedingt nötig.

Gutes Beispiel ist eine Dieseleinspritzpumpe, die ein deutscher Hersteller zunächst für ein indisches Auto entwickelt hatte, die nun aber auch in namhaften deutschen Autos verwendet wird.

Trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung spielen frugale Innovationen an deutschen Hochschulen bislang kaum eine Rolle, zumindest nicht bei den Entwicklungsingenieuren. Bei Designern gebe es Ansätze, über einfache Handhabung von Produkten nachzudenken, sagt Cornelius Herstatt von der TU Hamburg. "Doch auch die sind eher die Ausnahme", bestätigt er.

Neue Denkansätze

Die einzige Möglichkeit für künftige Ingenieure, sich mit dem Thema ausgiebig vertraut zu machen, ist ein Auslandssemester oder ein Praktikum in Indien. Dort lernen Nachwuchsingenieure dann einfache Entwicklungen zu schätzen.

"Ingenieure in Entwicklungsländer zu schicken und so ins kalte Wasser zu schmeißen, ist eine gute Sache", meint Herstatt. Sie würden dann unmittelbar mit den dortigen Anforderungen konfrontiert. "Wenn sie dann wieder zu Hause sind, denken sie stärker darüber nach, wie man Dinge handhabbarer und selbsterklärender machen kann."