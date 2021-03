Vor allem in technischen Berufen gibt es zu wenige qualifizierte Frauen. Es kommen aber auch nicht genügend nach. Das wollen Wissenschaftler, Pädagogen und Spiele-Designer ändern. Und zwar mit einem Computerspiel über erneuerbare Energien, das extra für junge Mädchen entwickelt wird, die kurz vor der Berufswahl stehen.

Mädchen spielen mit Puppen und Jungen mögen Technik. Dieses Klischee gilt heute zum Glück nicht mehr. Aber trotzdem wirken diese stereotypen Rollenbilder in vielen Bereichen immer noch - beispielsweise, wenn es um die Berufswahl junger Mädchen geht.

Jungen werden am liebsten Mechatroniker und Mädchen werden Bürokauffrau. So die offizielle Statistik des Bundesinstituts für Berufsbildung. Dabei fehlt es gerade in den technischen Berufen an geeigneten Fachkräften und somit auch an gut ausgebildeten Frauen.

Aber warum ist das so?

Die Pädagogin, Iken Draeger, vom gemeinnützigen "Wissenschaftsladen Bonn" sieht eine Ursache dafür in der Sozialisation der Mädchen. Denn Mädchen trauen sich technische Aufgaben erst mal weniger zu als Jungen. Das hat aber mit der Zuschreibung in der Gesellschaft und Erziehung zu tun und nicht mit Talent. Das heißt, was man sich nicht zutraut, wird man auch nicht als späteren Beruf wählen.

Der "Wissenschaftsladen Bonn" möchte, dass sich das ändert. Zusammen mit Psychologen und Berufsdidaktikern der Technischen Universität Dresden, sowie Computerspiele-Entwicklern von "The Good Evil" in Köln, hat der Wissenschaftsladen das Forschungsprojekt "Serena" ins Leben gerufen.

"Serena" ist ein lernhaltiges Computerspiel, ein "Serious Game" über erneuerbare Energien, um Mädchen für Technik zu begeistern. Darin wird das Thema Technik in einen sozialen Kontext eingebettet, in dem man die Gesellschaft spielerisch verbessern kann.

Technik als anschauliches Thema

Wenn man sich allerdings die aktuelle Kinderstudie des medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest von 2014 anschaut, dann wird allerdings auch klar: Das Thema Technik gehört nicht zu den Lieblingsthemen der unter 14-Jährigen - und schon gar nicht bei den Mädchen.

Die Frage lautet also: WIE kann man Mädchen bereits in der Schule für Technik begeistern, damit sie später auch eine technische Berufsausbildung machen, zum Beispiel als Elektronikerin oder als Anlagenmechanikerin? Zum Beispiel, indem man das Thema Technik in seiner Wirksamkeit darstellt, also zeigt, was man damit alles im Leben und Alltag verändern kann.

Martin Hartmann ist Professor an der TU Dresden für Metall- und Maschinentechnik im Fachbereich berufliche Didaktik. Bei der Frage, wie Lernen unter pädagogischen Gesichtspunkten funktioniert, knüpfen die Berufspädagogen an die Lebenswelt und die Interessen von Kindern und Jugendlichen an, anstatt lehrerzentrierten "Frontalunterricht" in den Vordergrund zu stellen.

Realistische Lösungen

Über diesen Lern-Ansatz funktioniert auch das Serious Game "Serena". In einer Szene arbeitet die weibliche Spielfigur, die Avatarin, in einer Zoohandlung, um ihr Taschengeld aufzubessern. Dabei stößt sie immer wieder auf technische Probleme, die sie praktisch lösen soll.

Hartmann und seine Arbeitsgruppe achten hierbei darauf, dass im Serena-Spiel keine unrealistischen Lösungen eingesetzt werden, die man in der Realität niemals benutzen würde. Denn so kann man tatsächlich etwas über das Spiel hinaus lernen.

Linda Kruse ist Game Designerin bei "the Good Evil". Sie überlegt sich, wie man die technischen Inhalte, die typisch sind für Berufe in den erneuerbaren Energien, am besten ins Spiel integrieren kann.

Kritische Jury aus Mädchen

Das erste Level von insgesamt zehn Leveln ist so gut wie fertig und wurde vor drei Wochen beim Girls‘ Day einer kritischen Mädchen-Jury vorgestellt. Elisa, Moya und Lina spielen gerade die "Beta"-Version des Spiels auf einem Tablet-PC.

Die erste Szene spielt in einem Kinderzimmer. Im Zimmer stehen ein paar Möbel: ein Kleiderschrank und eine Kommode. An der Wand hängen Bilder und vor dem Bett liegt ein großer flauschiger Teppich.

Die elfjährige Lina bewegt die Figur in Richtung Holz-Kommode, indem sie mit dem Finger auf das Tablet tippt. Sie sucht eine neue Glühbirne für den Kleiderschrank. Die ist nämlich kaputt gegangen.

SWR SWR - Daniela Knoll

Linas Freundin, Moya, ist 13 Jahre alt. Sie hat die Ersatzlampen schon gefunden. Bevor sie die Lampe im Kleiderschrank austauschen kann, muss sie erst mal den Sicherungskasten finden. Das wäre sonst viel zu gefährlich. Denn es könnte ja sein, dass die Lampenfassung kaputt ist. Und in dem Fall würde die Avatarin einen Stromschlag bekommen. Sicher ist sicher! Und Moya hat auch bereits gelernt, wie das funktioniert.