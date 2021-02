per Mail teilen

Beziehungen dauern heute nicht mehr selbstverständlich ein Leben lang, Familienformen verändern sich. Trotzdem scheint das Bedürfnis nach emotionaler Liebe unauslöschlich zu sein. Wie die emotionale Liebe entstand, ist aber bis heute nicht wirklich geklärt. Der Philosoph Ferdinand Fellmann hat nun einen neuen Vorschlag gemacht, Martin Hubert stellt seine Idee über die Evolution der Liebe vor.

Kann die Evolutionstheorie die Liebe erklären?

Ohne Liebe, meinte der französische Philosoph Jean Paul Sartre einmal, sei unsere Existenz nicht zu rechtfertigen. Innige Blicke gehören zu ihr, tiefe Emotionen, starke Begierden und das Gefühl, eins mit dem Anderen zu sein. Wie diese emotional geprägte Liebe in die Welt kam, ist aber immer noch ein ziemliches Rätsel. Nur einige Biologen sind sich ziemlich sicher, die Frage mit Hilfe der Evolutionstheorie beantworten zu können. Ihrer Meinung nach überleben nach dem Prinzip der natürlichen Auslese diejenigen, die fitter sind als andere. Schon im Tierreich suchen sich Weibchen daher solche Partner, die körperlich attraktiv und fit sind und die Aufzucht des Nachwuchses garantieren. Schönheit, Anziehungskraft, Fürsorge und enge Bindung sind damit immer an Fortpflanzung gebunden.

Kann die Frage nach der Entstehung der emotionalen Liebe mit Hilfe der Evolutionstheorie beantwortet werden?

Der Mensch will geliebt, der Affe gelaust werden

Für den emeritierten Chemnitzer Philosophieprofessor Ferdinand Fellmann, der heute in Münster lebt, fällt in dieser Theorie jedoch das Hauptmerkmal menschlicher Paarbeziehungen unter den Tisch: Schließlich würden viele ihren Partner nicht nur nach Reproduktions- und Fitnesssignalen auswählen, sondern auch auf innere Qualitäten achten. Auf der sexuellen Ebene würden die Menschen wie die Tiere lieben. Allerdings wollten Menschen auch emotional geliebt werden, während beispielsweise ein Bonobo nur gelaust werden wolle - an Liebe habe der Affe kein Interesse.

Tierische Paarbeziehungen kennen keine emotionale Liebe, wie sie in Beziehungen zwischen Menschen existiert.

Gegenseitiges Wahrnehmen im Sexualakt

Liebe bedeutet für Ferdinand Fellmann, dass man sich aus emotionalen Gründen wählt und nicht nur, um sich fortzupflanzen. Das sinnliche Verlangen emanzipiert sich vom Reproduktionsaspekt, bei der Liebe dominiert das psychische Erleben. Aber auch dieses hat nach Ferdinand Fellmann biologische Wurzeln. Denn der Mensch ist praktisch das einzige Lebewesen, bei dem sich die Sexualpartner während des Sexualaktes regelmäßig anblicken und beobachten. Menschen nehmen daher während des sexuellen Aktes im Gesicht des Anderen ständig dessen Befindlichkeit wahr. Und weil der Sexualpartner auf ihn reagiert, kann jemand in dessen Gesichtsausdruck auch seine eigene sinnliche-emotionale Wirkung und Befindlichkeit wahrnehmen. Menschen erfahren im Sexualakt ihre gegenseitige Lust und Verletzlichkeit. Die körperliche Reaktion des jeweils Anderen verwandelt sich dabei in einen bedeutungsvollen seelischen Spiegel.

Starke seelische Bindung durch glänzende Augen

Die Signale des Körpers seien symbolische Formen und keine rein objektiven Tatsachen, meint Fellmann. So würden beispielsweise die glänzenden Augen des Gegenübers in unserer Wahrnehmung der anderen Person symbolisch aufgefüllt. Das glänzende Auge wird zum Ausdruck von Glück und symbolisiert tiefe emotionale Zuneigung. Solche Erfahrungen verlängern sich für Ferdinand Fellmann über den einzelnen sexuellen Akt hinaus und führen so zu einer starken seelischen Bindung.

Gegenseitige Blicke spielen eine entscheidende Rolle für menschliche Paarbeziehungen, besonders auch beim Sexualakt.

Diese seelische Bindung entstehe dadurch, dass man immer wieder die Stimme des Partners oder der Partnerin höre, ihn oder sie sehe oder fühle. Diese Konzentration auf einen Partner sei etwas ganz anderes, als wenn man von einem Partner zum anderen springe.

Der Sexualakt als Akt der Menschwerdung

Aufgrund solcher Erfahrungen ist der Andere dann nicht mehr nur ein Mitglied der gleichen Spezies, mit dem man sich fortpflanzen kann, sondern ein geliebtes, nicht austauschbares Individuum. Im sexuellen Akt zeigt er eine ganz persönliche Mischung verschiedener Emotionen, von Freude, Glück, Missfallen oder Schmerz. Mit dem Sexualakt, bei dem die Partner einander zugewandt sind, vollzieht sich für Ferdinand Fellmann also ein entscheidender Akt der Menschwerdung. Es entsteht etwas, das über das rein Biologische hinausweist. In der Liebe wird wird der Partner über gegenseitig empfundene Gefühle ausgewählt und bestätigt. Ferdinand Fellmann fordert daher, eine neues Selektionsprinzip in die Evolutionstheorie aufzunehmen:

"Und das habe ich emotionale Selektion genannt. In dem Sinne, dass eben diese sexuelle Selektion gleichsam aufgefächert wird und die Differenz der Emotionen in der Zweierbeziehung gleichsam zum Motor der Entwicklung wird, nämlich des Übergangs vom rein tierischen zum menschlichen Leben."

"Emotionale Selektion" bei Biologen umstritten

Natürlich fordert das die Frage heraus, inwieweit nicht verfeinerte Anlagen zum emotionalen Erleben selbst schon die Voraussetzung für Liebesbeziehungen sind. Oder warum und in welchem Ausmaß seelische Liebe ohne sexuelle Begierde möglich ist. Aber das sind für Ferdinand Fellmann Fragen, die in Zukunft auszudiskutieren wären. Zunächst einmal müssten die Biologen anerkennen, dass es diese Form der Selektion gäbe und individuelle Liebe nur so erklärbar sei.

Der Unterschied zwischen Tier und Mensch: In der menschlichen Zweierbeziehung gibt es Emotionen.

Bisher ist Reaktion der Biologen auf diesen Vorschlag einer neuen Form emotionaler Selektion sehr gemischt. Traditionell denkende Biologen glauben weiterhin, emotionale Bindung über die gemeinsame Fürsorge für den Nachwuchs erklären zu können. Andere haben Ferdinand Fellmann inzwischen eingeladen, seine Thesen in biologischen Fachzeitschriften zur Diskussion zu stellen.