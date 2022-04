Wenn Kratzen nicht hilft

"Es fing an den Beinen und Armen an und irgendwann war es nicht mehr lokalisierbar. Der Juckreiz war überall am ganzen Körper und es wurde immer schlimmer. Mal war es ganz extrem in den Kniekehlen oder in den Armbeugen und dann war es unter der Achselhöhle und dann wieder im Brustbereich, im Genitalbereich, die Waden runter - da hätte ich das Fleisch von den Knochen runterreißen können. Gejuckt - zum Wahnsinnigwerden."