Es gibt Menschen, die unter Zeitdruck scheinbar im Vorbeigehen mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen können. Diese sogenannten "Supertasker" sind aber eine absolute Ausnahme. Für die meisten Menschen bedeutet Multitasking vor allem Stress. Wie geht man damit um, kann man Multitasking trainieren – und ist das überhaupt sinnvoll?

Was ist Multitasking?

Unter Multitasking verstehen Wissenschaftler

Teilen von Aufmerksamkeit. Dabei wendet man seine Aufmerksamkeit zum Beispiel sowohl dem Telefonieren als auch dem gleichzeitigen Beantworten von E-Mails zu.

Hin-und Her-Switchen zwischen verschiedenen Aufgaben

Lohnt sich Multitasking?

Das Problem: Das Hineindenken in eine neue Aufgabe kostet Zeit und Energie. Prof. Andrea Kiesel, Psychologin an der Universität Freiburg, beschäftigt sich mit der Frage, wann ein Wechsel zu einer anderen Aufgabe trotzdem sinnvoll ist. Folgende Fragen spielen bei der Entscheidung eine Rolle:

Wie lange wird für eine Aufgabe noch benötigt?

Wie viele Einzelschritte sind noch zu machen?

Wie aufwändig ist das Wechseln zu einer anderen Aufgabe?

Ein Beispiel: Stellt man den Wasserkocher an, weiß man ungefähr, wie lange es dauern wird, bis das Wasser heiß ist. Man muss also nicht minutenlang neben dem Gerät stehen, sondern kann in der Zeit andere Kleinigkeiten erledigen: Den Abendbrottisch decken, die Blumen gießen oder die E-Mails auf dem Smartphone checken.

Wichtig bei der Entscheidung, ob sich das Switchen lohnt, ist also die gute Abschätzung, wie lange einzelne Aufgaben dauern. Und in ihren Experimenten konnte Andrea Kiesel nachweisen, dass Menschen den richtigen Moment für das Wechseln von Aufgaben intuitiv relativ gut abschätzen können.

Multitasking lässt sich trainieren

Zur Verfügung stehende Zeit zu nutzen und mehrere Aufgaben parallel zu bearbeiten, kann natürlich Vorteile haben. Denn durch effektives Arbeiten lässt sich Zeit sparen.

Für Menschen, die gerne "Multitasker" werden möchten, eine gute Nachricht: Die Psychologin Andrea Kiesel konnte in einem Experiment nachweisen, dass Multitasking trainierbar ist. Schon nach 10 Stunden Training sinkt die Zeit, um sich in eine neue Aufgabe hineinzudenken.

"Wenn Sie häufig trainieren, zwei oder drei Aufgaben gemeinsam zu machen, dann kommt es zur Automatisierung. Die meisten von uns kennen das vom Lernen beim Autofahren. Am Anfang ist es sehr, sehr schwierig, einen Schulterblick zu machen und die Kupplung zu treten, während man schaltet. Nach ein paar Jahren Fahrpraxis ist das so automatisiert, dass es uns wirklich mühelos gelingt." (Andrea Kiesel, Psychologin)

Was passiert beim Multitasking im Gehirn?

Informatiker und Kognitionswissenschaftler wie Prof. Marco Ragni von der Universität Freiburg beschäftigen sich mit den verschiedenen kognitiven Fähigkeiten des Menschen, also mit dem Gedächtnis, der Wahrnehmung, aber auch der Aufmerksamkeit. All diese Fähigkeiten werden mithilfe von Modellen beschrieben. So wollen die Wissenschaftler verstehen lernen, wie Multitasking auf neuronaler Ebene funktioniert. "Dazu muss man wissen, dass das menschliche Gehirn aus verschiedenen Modulen besteht", so Ragni. Für das Sehen ist ein bestimmtes Hirnzentrum zuständig, für das Hören ein anderes.

Doch wie sind diese verschiedenen Zentren miteinander verknüpft? Sind sie hintereinander, also sequenziell angeordnet? Oder verlaufen sie auf bestimmte Art und Weise parallel? Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass einige dieser Module durchaus eine Parallelität aufweisen. Und damit ist klar: Dann können die sich auch mit verschiedenen Aufgaben beschäftigen, solange es nicht zu einem Konflikt zwischen den Bereichen kommt.

Zur Veranschaulichung arbeitet die Kognitionswissenschaft mit Computer-Metaphern: In einem Computerprozessor gibt es mehrere Kerne, die jeweils eigenständig eine Aufgabe Schritt für Schritt erledigen können. Je mehr Kerne ein Prozessor hat, desto mehr Aufgaben können parallel verarbeitet werden. Ähnlich ist es auch im Gehirn. Nur ist hier die Anzahl der Kerne bzw. Module begrenzt.

Marco Ragni hat noch einen weiteren Effekt festgestellt: Es kommt vor, dass ein Mensch bei sich immer wiederholenden Aufgaben Unlust und Stress empfindet, weil die Aufgabe so monoton ist. Oft lässt sich das nicht vermeiden, aber:

"Wenn man die Wahl hat, dann kann man sich auch neueren Dingen zuwenden. Und das ist etwas, das den Stress reduzieren kann, weil ich ja nicht mehr extern gezwungen bin, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, sondern die Möglichkeit habe, zu einer anderen Aufgabe zu wechseln." (Marco Ragni, Kognitionswissenschaftler)

Sind Frauen die besseren Multitasker?

Ob der Stress, der beim Multitasking entsteht, negativ oder positiv wahrgenommen wird, hängt von der Menge und Schwierigkeit der Aufgaben ab, aber auch von der Person, die diese ausführt.

Frauen wird nachgesagt, die besseren Multitasker zu sein. Der Kognitionswissenschaftler Marco Ragni kann erklären, woher dieser Mythos kommt. Demnach gab es eine sehr frühe Studie, die dies angeblich habe zeigen können. Allerdings sei es nicht immer gelungen, dieses Ergebnis zu replizieren, dieses Ergebnis in der Wissenschaft zu replizieren. Diese durchaus spannende Frage, ob es in diesem Punkt Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, ist also nicht abschließend geklärt.