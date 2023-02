Perfektoid! Peter Scholze erhält "Mathe-Nobelpreis"

Von Christoph Drösser



Er ist erst 30 und hat gerade in Rio die höchste Auszeichnung für Mathematiker bekommen: die Fields-Medaille. Peter Scholze ist erst der zweite Deutsche überhaupt, dem dieser "Nobelpreis der Mathematik" zugesprochen wird. Wer ist dieses wissenschaftliche Ausnahmetalent?

Die Fields-Medaillen werden alle vier Jahre vergeben. Sie gelten als höchste Auszeichnung der Mathematik. Vor ihm gab es nur einen deutschen Preisträger – und das ist 32 Jahre her.

Schon 2014 zählte Peter Scholze zu den Favoriten. Dieses Jahr bezweifelte kaum ein Experte, dass der junge Mann aus Bonn mit dem Preis geehrt würde. Er bekam die Nachricht schon vor ein paar Monaten. Schon länger war er in Fachkreisen als Favorit gehandelt worden. Die E-Mail vom Vorsitzenden der Internationalen Mathematischen Union war für den zurückhaltenden jungen Wissenschaftler dennoch eine Überraschung und eine große Freude.

Mit 24 jüngster ordentlicher Professor in Deutschland

Die Altersgrenze für die Fields-Medaille liegt bei 40 Jahren, und die meisten Preisträger erhalten sie zum letztmöglichen Zeitpunkt – Scholze dagegen schon mit 30. Er war mit 24 der jüngste ordentliche Professor in Deutschland, nachdem er sein Studium samt Promotion in wenigen Semestern abgeschlossen hatte. Seit diesem Jahr ist er außerdem Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik.

Spezialgebiet: Perfektoide Räume

Peter Scholze verbindet Zahlentheorie mit Geometrie. Dieses Fachgebiet, die sogenannte Arithmetische Geometrie, hat er revolutioniert, darin sind sich seine Kollegen einig. Das Konzept, das er erfunden bzw. entdeckt hat, ist das der perfektoiden Räume. Es ist nicht leicht zu erklären. Scholze selbst hat es in einer Vorlesung für Laien in Bonn versucht:

Und als das Publikum ihn verständnislos anschaut, fügt er noch hinzu: "Man darf diese Aussage keinesfalls zu wörtlich nehmen."

Revolutionär der Arithmetischen Geometrie

Die Mathematik von Peter Scholze spielt sich in Sphären ab, die auch für die meisten Mathematiker zu hoch sind. Dort, wo sich die Zahlentheorie, also die Lehre von den ganzen Zahlen 1, 2, 3, 4 und so weiter, mit der Geometrie sehr abstrakter Räume paart. Michael Harris von der Columbia-Universität, einer der Experten auf diesem Gebiet, sagt über Scholzes neue Konzepte: "In der zeitgenössischen Mathematik gibt es selten ein so klares Beispiel für eine neue Begriffsbildung."

Ausnahmetalent mit Mathematik-Gen

Scholzes Entdecker und Doktorvater ist der Bonner Mathematiker Michael Rapoport. Der war früher auf demselben Gymnasium wie Scholze, nämlich dem auf Mathematik spezialisierte Heinrich-Hertz-Gymnasium in Berlin. Er erkannte sofort das Ausnahmetalent des 18-Jährigen und schickte ihn auf die akademische Überholspur.

Peter Scholze mag Probleme haben, Laien seine mathematischen Ideen zu vermitteln. Für sein unmittelbares Umfeld aber ist er alles andere als ein verschrobenes Genie. Kollegen beschreiben ihn als einen ganz normalen und umgänglichen jungen Mann, immer hilfsbereit und völlig uneitel. Etwa sein Studienkollege Eugen Hellmann:

Größter Preis der Mathematik nach 32 Jahren wieder an einen Deutschen

Karl-Theodor Sturm, der das Hausdorff-Zentrum für Mathematik in Bonn leitet, einen im Rahmen der Exzellenz-Initiative gegründeten Forschungs-Cluster, ist stolz darauf, dass der Preis an seine Hochschule geht.

Attraktives wissenschaftliches Umfeld in Bonn hält Scholze in der Heimat

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass erstklassige deutsche Wissenschaftler auch an einer deutschen Hochschule bleiben. Peter Scholze hat Angebote der großen amerikanischen Unis bekommen, von Harvard, Stanford und dem MIT. Den Bonner Mathematikern ist es gelungen, ein attraktives wissenschaftliches Umfeld zu schaffen, das Forscher aus aller Welt anzieht. Und neben Gerd Faltings, der 1986 den Preis erhielt, beherbergen sie nun zwei Träger der Fields-Medaille.