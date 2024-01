SWR2 Wissen auch 2018 erfolgreichster Podcast bei iTunes

per Mail teilen

Von keinem anderen deutschen Podcast wurden 2018 auf iTunes so viele Beiträge heruntergeladen wie von SWR2 Wissen. Dies gab zum Jahresende das Unternehmen Apple bekannt.

SWR2 Wissen war im Jahr 2018 – wie bereits 2017 – auf der Multimedia-Plattform iTunes der erfolgreichste Podcast. Auf Platz 2 folgte "Bayern 2 radioWissen" sowie der "WDR Hörspiel-Speicher". Bei allen Podcasts der "Top 10" handelt es sich um Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Neben iTunes sind die Sendungen von SWR2 Wissen – wie auch die anderen Podcasts des SWR – über andere Podcast-Apps sowie über Streaming-Dienste wie Spotify oder Deezer verfügbar. Und natürlich sind sie fester Bestandteil der ARD Audiothek.

SWR2 Programmchef Wolfgang Gushurst: Dass wir nun wieder mit SWR2 Wissen in den iTunes Jahrescharts den ersten Platz belegen, ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Es zeigt, dass man auch mit anspruchsvollen, verständlich aufbereiteten Inhalten ein großes Publikum erreichen kann.

SWR2 Wissen läuft täglich von 8:30 Uhr bis 9:00 Uhr in SWR2. Die halbstündigen Features bieten eine breite Themenvielfalt: Medizin, Technik und Naturwissenschaften finden sich in der Sendung ebenso wie Zeitgeschehen und Kulturgeschichte. Schul- und bildungspolitische Themen haben samstags ihren festen Platz. Am Sonntag rundet die traditionsreiche "Aula" – ein halbstündiger Radiovortrag – das Angebot ab. Immer wieder werden Sendungen von SWR2 Wissen mit Preisen ausgezeichnet.