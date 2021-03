Seit 40 Jahren durchqueren die beiden Raumsonden Voyager 1 und 2 nun das Sonnensystem. Dass sie heute immer noch funktionieren, war eigentlich nicht geplant.

Am 20. August 1977 haben die Amerikaner Voyager 2 ins All geschossen, kurze Zeit später folgte dann das baugleiche Schwesterschiff Voyager 1. Die zwei Sonden haben die äußeren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun passiert und befinden sich längst auf dem Weg hinaus aus unserem Sonnensystem. Und dennoch senden sie weiterhin zuverlässig Funksignale zur Ende.

Goldene Schallplatte im All

Mit den Voyager-Sonden sollen sich "die Sinne der Menschheit weiter ins Sonnensystem ausdehnen als jemals zuvor", so der Sprecher der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Aber die Sonden tragen nicht nur Sensoren und Kameras zur Planetenerkundung.

Sie tragen auch eine Botschaft in die Weiten des Alls: 1977 war der Österreicher Kurt Waldheim Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und so fiel ihm die Aufgabe zu, eine Schallplatte zu besprechen. Eine goldene Schallplatte mit Grüßen in vielen Sprachen – Grüße an irgendjemanden dort draußen. Auf der Platte finden sich außerdem verschiedene Musikbeispiele und typische Geräusche des Planeten Erde.

Blindflug

Hinter Uranus und Neptun begann die Dunkelheit. Die Augen der Sonden sind für immer geschlossen. 1 und 2 fliegen blind durchs All. Zwar sind die Kameras nicht mehr in Betrieb, doch andere Instrumente der Voyager 2 sind nach wie vor aktiv. Damit übernimmt die Sonde die Funktion einer Wetterstation im Weltall. Sie misst Magnetfelder sowie die Stärke und Strahlungsrichtung hochenergetischer Partikel. So kann die NASA die interstellare Umgebung beobachten, die die Sonde gerade durchquert.

Doch es dürfte in den kommenden Jahren noch zu weiteren Alterserscheinungen kommen. Die größte Herausforderung besteht im verbleibenden Energievorrat der Sonden. Ab 2025 wird die bordeigene Energiequelle zu schwach sein, um überhaupt noch ein einziges wissenschaftliches Instrument mit Strom zu versorgen. Dann können bis 2030 nur noch flugtechnische Daten empfangen werden.

Raumfahrt -"Rentner" betreuen die Voyager-Sonden

Trotz dieser heute schon mageren Ausbeute an wissenschaftlichen Daten ist Voyager immer noch eines der Vorzeigeprogramme der NASA. Niemand denkt ernsthaft daran, die Sonden vorzeitig vom Netz zu nehmen – zumal das Programm mittlerweile nur noch etwa 5,5 Millionen Dollar im Jahr kostet. Das verbliebene Team aus nur acht Ingenieuren frisst kein großes Loch in den Haushaltstopf.

Doch das Voyager-Programm wird es nicht für immer geben – wahrscheinlich nicht einmal mehr für lange. Weiterfliegen werden die beiden Botschafter des Planeten Erde jedoch auf ewig. Auch wenn sie das eigentliche Sonnensystem nunmehr so gut wie hinter sich gelassen haben - in etwa 300 Jahren werden sie den inneren Rand der Oortschen Wolke erreichen, einer Ansammlung aus Kometen, Gas, Eis- und Gesteinsbrocken, die das Sonnensystem kugelförmig umhüllt. In 30 000 Jahren werden die Voyager-Sonden diese Wolke durchquert haben. Und danach? Droht immer noch keine Kollision mit einem anderen Stern.

Jeden Tag legt die Sonde fast anderthalb Millionen Kilometer zurück. Das ist die vierfache Entfernung von der Erde zum Mond. Auch Voyager 2 verfolgt einen Kurs, der sie nicht in die unmittelbare Nachbarschaft eines anderen Sterns und damit zu möglicherweise bewohnten Planeten schießen wird. Es scheint ganz so, als blieben die Grüße, Geräusche und die Musik der goldenen Schallplatten für immer ungehört.

Botschaft an die Menschheit

Doch darin liege auch nicht der eigentliche Grund der Mission, sagt Ed Stone. Er ist 82 Jahre alt und immer noch der Chefwissenschaftler des Voyager-Programms: "Das war eigentlich mehr eine Botschaft an uns, an die Menschheit selbst. Wir wollten uns beweisen, dass wir dazu in der Lage sind, so etwas zu leisten. Ich vermute, nur sehr wenige Menschen glauben daran, dass die Platten wirklich irgendwann gefunden werden. Aber: Man muss sich vorstellen, dass wir etwas auf die Reise geschickt haben, dass auf ewig um das Zentrum der Galaxis kreisen wird."