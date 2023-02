Warum Studienanfänger ihr Studium abbrechen

Studienabbruch – das klingt immer nach persönlichem Versagen, nach Demotivation, zu wenig Durchhaltevermögen - immerhin werfen 32 Prozent der Studenten eines Bachelorjahrgangs ihr Studium hin. Doch das Phänomen hat systemische Gründe. Laut Hochschulforschern liegt das vor allem daran, dass Studierende nur unzureichend auf den Übergang von der Schule zur Uni vorbereitet werden und fehlendem Wissen über den Studiengang. Da könnte man nachhelfen - wenn das Geld dafür da wäre.

Ein Teil der jungen Leute erkennt in den ersten Semestern, dass das Studium nicht der richtige Weg ist. Sie ziehen es vor, eine praktische Berufsausbildung zu ergreifen, jenseits wissenschaftlicher Verkopfung. Das ist ein ganz normaler Prozess in einer Entwicklungsphase, in der man sich als 19 oder 20-jähriger erst noch orientieren und selbst finden muss.



Aber: Viele der Abbrecher sind Menschen, die zum Studium an der Uni durchaus befähigt sind, die aber dennoch scheitern, und genau diesen Menschen muss geholfen werden. Es gibt zwei Bereiche, in denen man ansetzen kann. Der erste ist der schulische Bereich, genauer, der Übergang von Schule zur Hochschule.

Mühsame Aufholjagd in Sache Mathe

Hier gibt es ein Problem. Es hat damit zu tun, dass es in Deutschland viele Wege zur Universität gibt: Man kann erst eine Berufsausbildung absolvieren, dann in die berufliche Praxis gehen, dann studieren, man kann über Kollegschulen, Berufsoberschulen oder Fachoberschulen das Studium aufnehmen.

Und genau bei diesen Schulformen und Ausbildungswegen zeigen sich Wissens-Defizite, die zum Abbruch führen können: Die jungen Leute haben, wenn sie die Schule oder den Beruf verlassen, meistens mangelnde Kenntnisse in Mathematik und den Naturwissenschaften. Das führt dazu, dass sie gleich in den ersten Semestern erst einmal damit beschäftigt sind, sich mühsam Mathekenntnisse zu verschaffen.

Viele Schüler sind unzureichend auf das Studium vorbereitet Getty Images Thinkstock -





Solche Fälle kommen dann in die Sprechstunde von Martin Scholz. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie an Hochschulen und merkt an, dass es völlig klar sei, wenn jungen Leuten, die eine Berufsausbildung und Praxis hinter sich hätten, das Wissen der gymnasialen Oberstufe fehle, die müssten an der Uni ihre Defizite mühsam beheben, was eine große Belastung sei.

Wissenslücken in Mathematik und Naturwissenschaften sind ein Problem, das zum Studienabbruch führen kann. Hier sollten Hochschullehrer und Schullehrer einfach besser zusammenarbeiten, um gemeinsam festzulegen, welche Kenntnisse in der Schule vermittelt werden und ob diese dann für die Uni genügen. In Baden-Württemberg gibt es dazu ein sinnvolles Pilotprojekt.

Trockenschwimmen

Auch der Hochschulforscher Ulrich Heublein sieht im Übergang von der Schule zur Universität die größten Probleme. Er kritisiert, dass viele Schüler noch immer von manchen Berufen, für die ein Uniabschluss notwendig ist, völlig falsche Vorstellungen haben: „Woran es fehlt, ist Erfahrung mit den Gegenständen eines zukünftigen beruflichen Lebens und Studiums. Wenn die Jugendlichen sich für Elektrotechnik im Studium entschieden haben, aber nie erlebt haben, was ein Elektrotechniker eigentlich macht, dann ist die Entscheidung für dieses Studium eine Art Trockenschwimmen, sie lesen etwas im Internet, finden das gut, beginnen mit dem Studium, dann kommt die Überraschung. Was fehlt ist die Erfahrung in wichtigen Tätigkeitsfeldern, das sollten Schulen übernehmen.“

Das ist ein Plädoyer für mehr Praktika während der Schulzeit, um falsche Berufsvorstellungen frühzeitig zu korrigieren. Fragt sich nur, ob gerade im beschleunigten G8-Gymnasium dafür überhaupt noch genügend Zeit bleibt.

Oft sind fehlende Mathe-Kenntnisse der Grund für ein Scheitern an der Uni Getty Images Thinkstock -

Entschleunigte Orientierungsphase

Der zweite Bereich, in dem man tätig werden muss: Die Universität. Viele Experten wie Professor Dieter Lenzen, Präsident der Uni Hamburg, fordern für die Bachelorgänge eine zusätzliche zweisemestrige Orientierungsphase, die auf die sechs Semester des Bachelor draufgesattelt werden kann. In dieser Phase – so Lenzen- könnten die jungen Studenten dann zum Beispiel sehen, dass man für das Informatikstudium keinen Schraubenzieher benötige und dass es im Chinesischstudium vorrangig um die chinesische Kultur gehe. Auch Studienberater Martin Scholz hält diese neue Orientierungsphase an der Uni für sinnvoll, weil dadurch die sonst statische Studiumstruktur flexibilisiert und individualisiert werde.



Auch wenn der Studienabbruch nicht zu vermeiden ist – es ist eben besser einmal hinzuschmeißen als etwas zu studieren, was einem nicht liegt- sollte die Quote von 32 Prozent konsequent gesenkt werden: Erstens durch flächendeckenden Austausch von Schul- und Universitätslehrern, zweitens durch eine bundesweite Verlängerung des Bachelorstudiengangs um eine Orientierungsphase, in der man sich ausprobieren kann. Beide Maßnahmen benötigen Geld und Personal, das ist –wie immer – der Haken an der Sache!