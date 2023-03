Arm trotz Arbeit – Was gegen Erwerbsarmut hilft

Von Sonja Ernst

Etwa neun Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland sind von Armut betroffen. Sie haben trotz Arbeit und teils mehrerer Jobs monatlich weniger als 1250 Euro zur Verfügung. Zu den Working Poor gehören Männer wie Frauen; in Teilzeit, aber auch in Vollzeit - mit und ohne feste Verträge. Es trifft die Reinigungskraft, den Kraftfahrer, die Kosmetikerin. Die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel sowie teils hohe Mieten werden die Erwerbsarmut vermutlich verstärken, schätzen Fachleute. Warum überhaupt sind Menschen in Deutschland trotz Arbeit arm? Und was hilft gegen Erwerbsarmut?