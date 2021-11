Der entführte Hanns Martin Schleyer fleht in einer RAF-Videobotschaft um Hilfe.

Appell von Hanns Martin Schleyer per Video

In diesem sehr kurzen, am Schluss abreißenden Ausschnitt aus einem von den Entführern aufgenommenen und in der ARD Tagesschau veröffentlichen Video dankt Arbeitgeberpräsident Schleyer seinen Freunden und Kollegen und klagt: "Muss denn wirklich noch etwas geschehen, um in Bonn eine Entscheidung zu ermöglichen?"

ARD Tagesschau