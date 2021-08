In tagebuchähnlichem Stil berichten Reporter der Nordischen Rundfunk AG (NORAG), die "bis unter die Zähne mit Sprechplattenaufnahmegeräten bewaffnet" sind, von der Transatlantik-Schifffahrt mit dem Hapag-Dampfer "Deutschland" im August 1931.

Alltag an Bord

Nicht nur das Auslaufen aus dem Hamburger Hafen und die Elbnavigation, sondern auch die Antriebsrichtung und Turbinen im Maschinenraum des Dampfers, der "Dienst am Passagier" und die Tätigkeiten in der Zahlmeisterei werden detailliert, teilweise von der Besatzung selbst, beschrieben. So kommen Ingenieure im Maschinenraum, der Liftboy und der Zahlmeister zu Wort, aber auch die Betriebsamkeit an Bord während der Mahlzeiten wird übermittelt. Vom Alltag an Bord des Dampfers, wie dem Tanztee, wird ebenso berichtet.

Schiffsnavigation

Spannend ist das Ein- und Auslaufen aus dem Hafen in Southampton und das An- und Ablegemanöver in Cherbourg beschrieben. Schlepper navigieren den riesigen Dampfer in die richtige Position und dirigieren ihn zur Anlegestelle.

Im Archivradio ist der noch erhaltene erste Teil des gesprochenen Schiffstagebuchs zu hören.

Quelle: Deutsches Rundfunkarchiv