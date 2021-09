Stasi-Schulung: Wie führe ich ein Ermittlungsgespräch?

Ein Psychologe erklärt angehenden Stasi-Mitarbeitern, wie man geschickt das Umfeld einer verdächtigen Person befragt, um an Informationen zu kommen.

Dieser Vorlesungsmitschnitt entstand 1981. Der Name des Vortragenden ist unbekannt. Das Publikum waren Studierende der Juristischen Hochschule Potsdam, also weitgehend Stasi-Offiziere. Die Veranstaltung zog sich über den ganzen Vormittag hin.

Der Vortragende wirkt zunächst sehr verschlafen, wird dann aber immer lebhafter.

Das Material fand sich in der Stasi-Bezirksverwaltung Halle und identisch in der Hauptabteilung VIII des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin. Es besteht aus mehreren Bändern bzw. Tonbandspuren mit einer Länge von insgesamt vier Stunden. Weil es den Stand der Psychologie für die DDR-Inlandspionage abbildet, hören wir die Vorlesung – bis auf eine schlecht verstehbare Passage – komplett.

Einige Stichpunkte im Verlauf der Vorlesung

Einflüsse auf den Ermittlungsprozess: IM-führender Mitarbeiter, IM-Ermittler, Auskunftsperson, Gesprächsinhalt

IM-Ermittler. Besonderheiten und ihre Motivation

Gespräche mit intellektuell Überlegenen

Motivation durch Gefühlserzeugung

Grundsätze der Gesprächsführung. Fragen, Sprache, Respekt u. a.

Auftreten gegenüber Auskunftspersonen, erster Eindruck, Legende

Gesprächsführung, Fragearten

Suggestion

Informationsspeicherung: Gesprächsnotizen, Wiederholung, Aufnahmegeräte

Tonbandmitschnitte

Einflüsse auf den Wahrheitsgehalt von Informationen

MfS BV Hle/Tb/68, Intro: HA VIII/Tb/12