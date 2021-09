Staatsakt zum ersten Fünfjahresplan der DDR

Ein knappes Jahr nach Gründung der DDR gibt es den ersten Fünfjahresplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft. Dafür findet ein feierlicher Staatsakt statt, auf dem dieser Plan offiziell der provisorischen Regierung überreicht wird, und zwar von Walter Ulbricht, der zwei Monate zuvor zum Generalsekretär des Zentralkomitees der SED gewählt worden war.

Der Staatsakt für den Fünfjahrplan wird live im Radio der DDR übertragen.

Fünfjahrplan ist in rotes Leinen gebunden

Am Ende der Übertragung beschreibt der Kommentator das große, "in rotem Leinen gebundene Buch, das den Fünfjahrplan enthält. Auf der ersten Seite stehen die Worte: Fünfjahrplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik 1951 bis 1955. Beschlossen auf dem III. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands am 24. Juli 1950 als Vorschlag an die provisorische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, an die demokratischen Parteien und Massenorganisationen, an das deutsche Volk."