Reinhold Messner und Peter Habeler kehren vom Mount Everest zurück

Ein Rettungswagen muss in Baden-Württemberg im Schnitt in zehn Minuten am Einsatzort sein. Jetzt sollte die Frist auf zwölf Minuten verlängert werden. Denn es fehlt an Rettungswagen und Personal. Fünf Notärzte haben geklagt – mit Erfolg. Doch wie kann eine schnellere Erstversorgung garantiert werden?

Stefan Troendle im Gespräch mit Benjamin Conzen, Hubschraubernotarzt und Intensivmediziner am Klinikum Friedrichshafen