Christoph König im Gespräch mit dem Journalisten Maximilian Schönherr

Das SWR2 Archivradio sendet ungeschnittene, ungekürzte Originaltöne aus deutschen Tonarchiven übers Internet. Jetzt sind im Archivradio die Mitschnitte von Parlamentsdebatten der Weimarer Republik zu hören, von denen in diversen Sendungen bisher nur kurze Ausschnitte auftauchten. Das so noch nie gesendete Material umfasst etwa 24 Stunden.

In keinem anderen Tondokument aus der Zeit zwischen 1930 und 1933 wird so deutlich, wie und woran die Republik zerbrach. Die Stimmung im Berliner Reichstag war von einer extremen Polarisierung von links und von rechts geprägt. Kommunisten und Nationalsozialisten griffen sich aber in den Debatten selten direkt an. Sie waren sich sogar in einem zentralen Punkt einig: der Ablehnung der Verfassung und damit dieses Parlaments.

Die Originaltöne wurden damals live im Berliner Funkhaus auf Wachsplatten mitgeschnitten und befinden sich seit 1959 auf Tonbändern im Deutschen Rundfunkarchiv.