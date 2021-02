1919 wird Friedrich Ebert Reichspräsident

Friedrich Ebert wurde am 11. Februar 1919 von der in Weimar tagenden Nationalversammlung zum Reichspräsidenten der Weimarer Republik gewählt. Eberts Vereidigung auf die neue Reichsverfassung fand am 21. August 1919 statt.

Friedrich Ebert wurde am 4. Februar 1871 in Heidelberg geboren und starb am 28. Februar 1925 in Berlin.