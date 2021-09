Kirchenvertreter fordern DDR-Bürger zum Bleiben auf

Auf dem Kirchentag in Leipzig wird die Unzufriedenheit mit dem DDR-Regime deutlich. Mehr als 3000 Oppositionelle kommen in die Stadt, in der sich ohnehin schon jeden Montag in der Nikolaikirche regierungskritische DDR-Bürger treffen.

Die Stimmung lässt sich nicht mehr unter den Teppich kehren. Und der Kirchentag spricht sie offen an. "Hoffen oder resignieren?", so das Thema einer Veranstaltung. Die SDR-Sendung Südfunk aktuell spricht mit dem SDR-Korrespondenten in der DDR, Gerhard Rein. Audio herunterladen (49 MB | MP3)