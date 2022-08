per Mail teilen

Die Wettkämpfe 1972 laufen unter dem Motto "die heiteren Spiele". Alles soll anders werden als bei der letzten Olympiade 1936 in Berlin. Und zunächst geht das Konzept auch auf. Doch die Ermittlungsakten zeigen: Schon seit Monaten hält sich einer der Drahtzieher des Attentats in Deutschland auf und bereitet den Anschlag vor. | Die Olympia-Protokolle: Das Attentat in München 1972 | Ein Podcast von "Alles Geschichte – History von radioWissen"