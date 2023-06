Gruß aus New York an Kaiser Wilhelm II.

"Nach der Heimat möcht ich wieder

nach dem teuren Vaterort

wo man singt die frohen Lieder

wo man spricht ein trautes Wort.



Teure Heimat, sei gegrüßt

in der Ferne sei gegrüßt

Sei gegrüßt in weiter Ferne

Teure Heimat, sei gegrüßt



Doch mein Schicksal will es nimmer

durch die Welt ich wandern muss

Trautes Heim, dein denk´ ich immer

Trautes Heim, dir gilt mein Gruß



Teure Heimat, sei gegrüßt

in der Ferne sei gegrüßt

Sei gegrüßt in weiter Ferne

Teure Heimat, sei gegrüßt"