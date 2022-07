Saarland und Rheinland-Pfalz: Geburt zweier Bundesländer

Am 1.1.1957 trat das Saarland der Bundesrepublik Deutschland bei. Bereits am 18. Mai 1947 war in einer Volksabstimmung die Verfassung für Rheinland-Pfalz angenommen worden.

Entstehung von Rheinland-Pfalz Am 18. Mai 1947 stimmten die Bürger im heutigen Rheinland-Pfalz für eine Verfassung des neuen Bundeslandes entschieden und wählten den ersten Landtag. Geburt des Saarlands Der Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik Deutschland gilt in der jungen Geschichte des Landes als "kleine Wiedervereinigung". Zum zweiten Mal hatten sich die Saarländer in einer Volksabstimmung für die Rückkehr ins Bundesgebiet entschlossen, die am 1. Januar 1957 vollzogen wurde. Davor war das Saarland eine eigenständige Verwaltungseinheit unter französischer Besatzung mit eigener Flagge, eigener Hymne und eigener Fußballnationalmannschaft. Auch die Nachbarn der Saarländer feiern einen runden Geburtstag. Wir lassen diese beiden Meilensteine in der Geschichte der jungen Bundesrepublik wieder aufleben mit historischen Originaltönen aus unseren Archiven.