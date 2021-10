Friedensdemo in Bonn

Am 20. Oktober 2018 war die Esa-Sonde „BepiColombo“ gestartet, um dann zigmal an Erde, Venus und sogar am Merkur selbst vorbeizufliegen, bis sie 2025 in der Merkurumlaufbahn ankommt. Jetzt ist die Sonde zum ersten Mal an Merkur vorbeigeflogen und hat Fotos gemacht. mehr...