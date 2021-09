Charles de Gaulle kommt zu seinem ersten Staatsbesuch in die Bundesrepublik, drei Jahre, nachdem er französischer Staatspräsident wurde. Wo immer er sprach, waren die Plätze voll mit Besuchern.

Marktplatz vor dem Bonner Rathaus

Die erste deutsche Rede hält de Gaulle am zweiten Tag seiner Reise auf dem Balkon des Bonner Rathauses. Zehntausende sind auf dem Marktplatz versammelt. Dem Reporter ist bekannt, dass sich der französische Staatspräsident selten ans Protokoll hält. De Gaulle liebt die Nähe zum Volk, seinen Wagen verlässt er frühzeitig, um durch die Menschenmenge zu schreiten und Hände zu schütteln.

Charles de Gaulle:

„Von ganzen Herzen danke ich ihnen, Herr Bürgermeister. Es ist mir eine große Freude und große Ehre in Ihrem Lande empfangen zu werden. (...)

Denn in der Welt von heute haben unsere beiden Völker ein umfassendes und bedeutsames Werk gemeinsam zu vollbringen. Nichts jedoch kann mich besser dazu ermutigen als der glänzende Empfang, den Sie mir alle bereiten. Wenn (ich) sie alle so um mich herum versammelt sehe, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk – jawohl, für das große deutsche Volk – hege. Sie können versichert sein, dass in Frankreich, wo man beobachtet und verfolgt, was jetzt in Bonn geschieht, eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und um sich greift.

Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft.“