1989 (Teil 2)

Die Mauer fällt



Es sind historische Stunden in der Nacht vom 9. auf den 10. November: Die Mauer ist gefallen. Die historischen Tondokumente zeigen, wie überwältigt die Menschen in Ost und West von der plötzlichen Wende waren.

Das Jahr bringt für die DDR dramatische Veränderungen: Ab Mitte des Jahres fliehen zahlreiche Menschen über die benachbarten Ostblockstaaten in den Westen. Gleichzeitig demonstrieren im Land selbst immer mehr für Reisefreiheit und Demokratie. Die Proteste zwingen die SED-Führung zu Zugeständnissen.

Am Abend des 9. November kurz vor 19 Uhr erklärt das SED-Politbüromitglied Günter Schabowski auf einer Pressekonferenz, dass Privatreisen ins Ausland „sofort, unverzüglich“ möglich sind. Tausende Ostberliner strömen daraufhin zur Berliner Mauer. Die Grenzsoldaten sind nicht informiert und nicht vorbereitet. Es spielen sich tumultartige Szenen ab. Menschenmassen drängen nach vorne. Einige Grenzkommandanten lenken schließlich ein. Kurz vor Mitternacht gehen die ersten Schlagbäume hoch – die Mauer ist gefallen.

Nach Öffnung der innerdeutschen Grenze strömen noch in der Nacht und am nächsten Tag Tausende DDR-Bürger nach Westberlin und in die grenznahen Städte in der Bundesrepublik.

9./10. November 1989: DDR-Reporter befragen Passanten an der Mauer

Die Passanten antworten dem Staatsrundfunk bei aller Euphorie vorsichtig zurückhaltend.

10. November 1989: Der Sender Freies Berlin fasst die politischen Ereignisse in den Morgennachrichten zusammen

Es sind historische Stunden in der Nacht vom 9. auf den 10. November: Auf den Straßen spielen sich bewegende Szenen ab: Menschen jubeln und tanzen.

10. November 1989: Willy Brandt vor dem Schöneberger Rathaus in Westberlin

Die Politiker der Bundesrepublik sind überrascht. Mit einer so schnellen Wende hat kaum jemand gerechnet. Bundeskanzler Helmut Kohl bricht seinen Polenbesuch ab. Am Abend des 10. November tritt er vor dem Schöneberger Rathaus in Westberlin bei einer Kundgebung auf. Dort spricht auch Willy Brandt. Der SPD-Politiker hatte im August 1961 als Regierender Bürgermeister von Berlin scharf gegen den Bau der Mauer protestiert, 28 Jahre später erlebt er mit, wie die Mauer fällt.

Der Wandel in der DDR geht rasant weiter. Nur wenige Tage später wählt die DDR-Volkskammer Hans Modrow zum neuen Ministerpräsidenten. Neu gegründete Parteien und andere politische Initiativen drängen auf weitere demokratische Veränderungen. Am 7. Dezember tagt zum ersten Mal der „Zentrale Runde Tisch“, an dem die Bürgerrechtler mit Vertretern der SED und der Blockparteien verhandeln.

Auf der Straße schlägt derweil die Stimmung um. Rufe nach der „Wiedervereinigung“ werden lauter – aus dem Slogan „Wir sind das Volk“ wird „Wir sind ein Volk“.

19. Dezember 1989: Bundeskanzler Helmut Kohl spricht vor der Ruine der Frauenkirche in Dresden

Auch wenn es noch niemand so klar ausspricht: Die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten rückt unaufhaltsam näher.