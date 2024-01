Die Jugend der 1980er



Die UNO erklärt das Jahr 1985 zum "Internationalen Jahr der Jugend". In den Medien schlägt sich das durch eine Vielzahl von Jugendsendungen zu Buche.

1. Oktober 1985: "Das Bild der Jugend im Jahr der Jugend" aus der SWF-Sendung "Forum im Zweiten"

Das Jahr 1985 wurde von der UNO als "Internationales Jahr der Jugend" ausgerufen. Nach dem "Jahr der Frau" 1975, dem "Jahr des Kindes" 1979 und dem "Jahr der Behinderten" 1981, war es das vierte internationale Jahr, das sich der Erkundung von bisher offenbar nur ungenügend bekannten Wesen widmete. Tatsächlich bot das "Jahr der Jugend" in der Bundesrepublik ebenso wie in der DDR, Anlass für zahllose Aktionen und Aktivitäten und lenkte erstmals einen genaueren und fundierteren Blick auf die Generation der 15- bis 25jährigen. Diskussionsgrundlage im Westen war unter anderem die Jugendstudie der deutschen Shell AG.

15. Mai 1985: "Auf leisen Sohlen. Was der Turnschuhgeneration unter den Zehennägeln brennt", aus der SDR-Sendung "Point"

Eine Besonderheit der Jugend 1985 war schnell ausgemacht: sie schlugen keinen Krach mehr wie die Generation von 1968. "Auf leisen Sohlen" hieß dementsprechend eine Radiodiskussion in der Jugendsendung "Point" des damaligen Süddeutschen Rundfunks, die der Frage nachging, "was der Turnschuhgeneration unter den Zehennägeln brennt".

31. Juli 1985: "100.000 Partnerschaften" aus der SDR-Sendung "Point"

Ebenfalls in der Jugendsendung "Point" sollten die Turnschuhträger aus West und Ost auf einen gemeinsamen Weg finden. "100.000 Partnerschaften" lautete das Motto, unter dem man Jugendliche aus beiden deutschen Staaten zusammenbringen wollte. Auch in der DDR hatte sich unterdessen eine an westlichen Vorbildern orientierte Jugendkultur entwickelt, in der Baseball-Caps zunehmend das Pionier-Käppi ablösten. Selbst eine Hip-Hop-Szene gab es in der DDR. Und 1985 wurde sogar der Verkauf von Sprühlack untersagt, damit das Ostgrau nicht durch Graffiti im Westlook koloriert wird.