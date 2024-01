Die Popwelle aus dem wilden Süden

Von Anfang an dabei: Peter Stockinger. Er gründete 1975 die Popwelle SWF3 und war bis 1998 ihr einziger Programmchef. Unter seiner Leitung avancierte SWF3 zu einer der beliebtesten Wellen der ARD.

Im Interview mit Wolfgang Heim in der Sendung "SDR3 Leute" bekennt sich Peter Stockinger zu seiner Leidenschaft für das Medium Radio.

Popwelle SWF3

Er berichtet vom Beginn der jugendlichen Welle des Südwestfunks, der Programmgestaltung und der Weiterentwicklung der Popkultur und des Rundfunks. Vorbild für die Popwelle SWF 3 war die britische BBC. Zum Markenzeichen von SWF3 wurden aktuelle Musikhits, gepaart mit frecher Moderation.

Über einige Ecken zum Radiomoderator

Populär war die Sendung "Popshop", die in der ersten Hälfte der 1970er Jahre, noch vor dem Sendestart von SWF3, im Südwestfunk zu hören war und von Beginn an in das Programmschema von SWF3 übernommen wurde. Der "Popshop" avancierte zur beliebtesten Jugendsendung in SWF3. Im Gespräch mit Wolfgang Heim befürwortet Peter Stockinger die Ausbildung junger (Radio)Talente und die Weiterentwicklung des Jugendprogramms. Außerdem gibt er Einblicke in seine "kurvenreiche" Biographie und berichtet von den vielfältigen Stationen seiner Karriere: Vom Buchhändler über Hafenarbeiter zum Journalisten und Programmchef von SWF3.