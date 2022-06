Neil Armstrong auf dem Mond

"Ein kleiner Schritt für einen Menschen..." Neil Armstrong betritt am 21.07.1969 als erster Mensch die Mondoberfläche.

Die US-amerikanische Mondmission "Apollo 11" war nicht nur ein Erfolg im Wettlauf des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion, sondern auch die Erfüllung eines Menschheitstraums.

Der erste Mann auf dem Mond

Um 03.56 Uhr europäischer Zeit am 21.07.1969 betreten Neil Armstrong und nach ihm Edwin Aldrin als erste Menschen den Mond: "That’s one small step for man - one giant leap for mankind" – diese Worte von Armstrong gehen in die Geschichte ein. Schätzungen zufolge verfolgen 500 Millionen Menschen weltweit das amerikanische Abenteuer vor den Fernseh- und Radiogeräten.

Houston, wie spät ist es?

Kurios ist die Reportage des SWF: Genau zum Zeitpunkt der geschichtsträchtigen Worte Armstrongs vergewissert sich Reporter Franz Meindl in Baden-Baden bei Robert Röntgen in Houston nach der genauen Uhrzeit vor Ort.