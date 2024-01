Original oder Fälschung?

Am 24. Dezember 1942 wurde zum dritten Mal während des Zweiten Weltkriegs die Weihnachtsringsendung ausgestrahlt. Der Großdeutsche Rundfunk lud die deutschen Soldaten an der Front und die Bevölkerung in der Heimat zu einer feierlichen Stunde des Beisammenseins vor den Rundfunkgeräten ein.

Soldaten versammeln sich vor einem Rundfunkgerät. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Nur: Ist die angebliche Live-Sendung eine technische Meisterleistung oder eine grandiose Fälschung im Sinne der Propaganda der nationalsozialistischen Machthaber? Stille Nacht, heilige Nacht Nacheinander werden die Soldaten von der Front zugeschaltet, von Stalingrad bis nach Südfrankreich, von Kreta, aus Finnland, vom Atlantik bis zum Kaukasus – Weihnachten soll zusammen gefeiert werden, als Familie, an der Front und in der Heimat. Das Wunder des Rundfunks macht es möglich: Live-Schaltungen an die Front und in alle Welt, Gespräche über tausende von Kilometern und ein gemeinsam gesungenes Weihnachtslied: "Stille Nacht, heilige Nacht". Vorbereitungen für den Live-Charakter Aus einem Ablaufplan der Ringsendung geht jedoch hervor, dass bereits einige Tage zuvor die Einspielungen der verschiedenen Stationen erfolgten. Jede Nacht sind die Leitungen für Proben und Aufzeichnungen geschaltet, die gebastelte Sendung kommt am Heiligen Abend vom neuen Magnetofonband. Knistern, Knacken, Rauschen Das Knistern und Rauschen soll den Angehörigen Entfernungen suggerieren, eine weitere Anweisung, die aus dem Ablaufplan hervorgeht. Der Live-Charakter gaukelt der Bevölkerung Authentizität vor - nichts wird dem Zufall überlassen. 24.Dezember 1942.

Quelle: Deutsches Rundfunkarchiv (DRA).

Länge: 4 Minuten.