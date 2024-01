Die Deutschen im Angstzustand

Das Informationsbedürfnis in der Bevölkerung ist riesig. In den Medien werden Gespräche mit Experten organisiert, Reporter begeben sich auf Spurensuche vermeintlich verstrahlter Lebensmittel.

Zwei Männer messen am 9. Mai 1986, zwei Wochen nach dem sowjetischen Atomunfall in Tschernobyl, die Radioaktivitätswerte von Kohlrabis. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Fragezeichen auch bei Bauern, Großhändlern und bei Behörden. Was machen mit der aktuellen Ernte? Kompostieren? Umpflügen? Und wie kann verhindert werden, dass verstrahltes Gemüse in den Läden zum Kauf angeboten wird? Die Medien versuchten, den Überblick über die Entwicklungen zu bekommen, schickten Reporter auf die Straße und veranstalteten Fragestunden mit Experten.

WDR: 30.04.1986 Mittagsmagazin: Straßenumfrage in Köln zum Atomreaktorunfall in Tschernobyl (Sowjetunion). Dauer: 1'24.

Christine Draguhn begab sich am 30. April 1986 mit dem Mikrophon in die Kölner Innenstadt und wollte wissen, was in den Menschen vorgeht. Hier eine Auswahl der Antworten:

- "Das letzte Risiko kann man nicht ausschalten. Da gibts kein Zweifel. Aber die Sicherungsmaßnahmen hier in Deutschland sind jedenfalls so, wie es die Wissenschaftler sagen, dass man kaum damit rechnen muss. Aber rechnen muss man immer damit. Das ist das Risiko."

- "Die Menschheit vergiftet sich selber heutzutage. Fängt mit dem Essen schon an, mit dem Trinken, mit dem Wein."

- "Ich hab mich erschrocken. Ganz fürchterlich erschrocken. Ich hoffe es nicht, dass es hier passiert. Aber soweit reichen meine technischen Einsichten nicht, dass ich sagen kann, es kann nicht passieren. Es kann überall passieren. Es ist in der Sowjetunion passiert, das ist ein Unglück für das Land und man kann nur hoffen, dass wir keine Ostwinde bekommen."

In Deutschland waren vor allem Bayern und der Südosten Baden Württembergs von radioaktiven Niederschlägen betroffen. Dort hatte am 1. und 2. Mai 1986 stellenweise heftiger Regen die Radionuklide aus der Luft gewaschen. Die Verunsicherung der Bevölkerung wuchs kontinuierlich, da Behörden und Strahlenexperten voneinander abweichende Informationen über Strahlenwerte und Vorsorgemaßnahmen gaben.

Südwestfunk: 06.05.1986 Rheinland-Pfalz Echo: Telefon-Aktion - Hörer fragen. Dauer: 30'50.

Der Südwestfunk veranstaltete am 6. Mai 1986 eine Telefon-Aktion, in der die Hörer eine halbe Stunde lange Fragen stellen konnten. Die Moderatoren der Sendung wurden regelrecht überschwemmt von Fragen: Was passiert mit Gemüse? Wird es eine Entschädigung der Betriebe geben? Soll frisch gesätes Gemüse umgegraben werden oder kann man es wachsen lassen? Was soll der Bauer mit seinem Spargel machen? Darf er es verkaufen? Was tun bei Regen? Dürfen Hühner weiter im Freien herumlaufen? Was passiert mit den Eiern?

Die Herren vom Bauernverband, dem Umwelt- und dem Landwirtschaftsministerium stellten sich den Fragen, versuchten zu beruhigen, wußten aber auch nicht alle Fragen zu beantworten.

Süddeutscher Rundfunk: 05.05.1986 Südfunk aktuell: Momentaufnahmen am Mittag Tschernobyl: Reaktionen von Verbrauchern, Gemüsehändlern. Dauer: 6'25.

Was tun mit radioaktiv-verseuchten Produkten?

Frischgemüse und Frischmilch waren die Problemprodukte Nummer eins. Die Medien versuchten einen Durchblick zu bekommen, was Behörden, Händler und Molkereien unternahmen, um verstrahlte Produkte vom Handel fernzuhalten. Marianne Landzettel und Michael Hintersdorf sprachen am 5. Mai 1986 für den Süddeutschen Rundfunk zunächst mit Claus Scheck von der Stuttgarter Südmilch.

Das Misstrauen der Kunden, was die Milch angeht, bekamen auch die Händler deutlich zu spüren. Einem Händler zu Folge sei der Milchkonsum um bis zu 50% zurückgegangen. Und ähnlich erging es den Gemüsehändlern. Sie mußten verdächtige Gemüseladungen vom Wirtschaftskontrolldienst beschlagnahmen lassen. Der WKD kontrollierte nicht nur auf den Straßen, sondern auch in Großmärkten und Geschäften. Ob die beschlagnahmte Ware dann auch wirklich verseucht war, musste die chemische Landesuntersuchungsanstalt klären.

Die Warnung des Sozialministeriums und Umweltministeriums lautete: "Der Salat muss im Moment vom Tisch. Auch seinen Schnittlauch und Petersilie darf man im Moment nicht anrühren. Das empfahl der Sprecher des Umweltministeriums [Baden-Württemberg]. Waschen allein reicht nicht mehr."