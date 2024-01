1951: Groscurth-Ausschuss: Zeugen

Der Groscurth-Ausschuss war ein informeller Gerichtsprozess an der Humboldt-Universität Berlin. Er wurde einberufen, um die Übergriffe der Westberliner Polizei gegen Jugendliche der Freien Deutschen Jugend FDJ im August 1951 ergründen. Zeugen werden befragt.

Mitschnitt vom 19. September 1951. Band beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Gesamtspielzeit: über 9 Stunden. Ausschnitt hier: 20 Minuten. Inhalt: Zeugenbefragung.

Zahlreiche Verletzte während der III. Weltjugendfestspiele 1951 in Ostberlin

Mehrere Zeugen werden befragt, u.a. eine junge Frau, die die Flucht der FDJ-Jugendlichen zurück ins Gebiet der jungen DDR beschreibt. Sie bemerkte einen Jugendlichen, „der zerschmettert gegen die Wand gestützt stand. Es war ein junger Kriegsbeschädigter, der noch dazu sehr kurzsichtig war, und man hatte ihm die Brille zertreten. Wir sind dann mit ihm in die U-Bahn gestiegen, also Reinickendorfer Straße, und gefahren bis zum Walter-Ulbricht-Stadion, und dort ist er dann zusammengebrochen. Dort hat ihn dann die Volkspolizei zur Sanitätsstelle gebracht, und wir beiden Frauen sind mitgegangen und haben dann gesehen, wie viele Jugendliche [dorthin] transportiert wurden, mit sehr schweren Verletzungen.“

Tonbänder belegen die Öffentlichkeit des Ausschusses

Nach der Mittagspause wird ein neues Band eingelegt und der Kronzeuge der Anklage vernommen, Werner Holstein. Der junge Mann hatte in Westberlin als Sturmpolizist an dem Einsatz mitgemacht und war davon laut eigenen Angaben so angewidert, dass er in den „freiheitlichen Sektor“, eben zur DDR überlief. Holstein berichtet zahlreiche Polizei-Interna, unter anderem nennt er einige besonders sadistische Polizeioffiziere beim Namen und geht auch in Details, wie die Nutzung von Holzknüppeln und eingefärbtem Wasser in den Tanks der Wasserwerfer. Holstein gehört zu den wenigen Rednern in diesem Ausschuss, der spontanen Applaus erntet. Dem Applaus ist akustisch zu entnehmen, dass der Saal voll besetzt war.