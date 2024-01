1989 (Teil 1)

Die friedliche Revolution



Es ist das Jahr des Umbruchs in Europa und der friedlichen Revolution in der DDR. Menschen versammeln sich zu Tausenden zum Protest gegen das DDR-System, die Regierung hält dem Druck der Massen nicht mehr Stand.

Es ist das Jahr des Umbruchs in Europa und der friedlichen Revolution in der DDR: Noch im Januar des Jahres, in dem die DDR ihr 40jähriges Jubiläum groß feiern will, verkündet der DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker, die Mauer werde „in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben“.

Doch bereits im Mai wird der Eiserne Vorhang löchrig: Ungarn baut die Grenzanlagen zu Österreich ab. Tausende DDR-Bürger nutzen in den Urlaubswochen diese Chance zur Flucht. Die Ausreisewilligen stürmen auch die deutschen Vertretungen in Warschau, Budapest und Prag: Sie klettern über Zäune und Mauern, um in die bald völlig überfüllten bundesdeutschen Botschaften zu gelangen. In Prag suchen schließlich etwa 6.000 Menschen Schutz.

Um die unhaltbaren Zustände zu beenden, finden zahlreiche diplomatische Gespräche statt. Am 30. September verkündet Außenminister Hans-Dietrich Genscher das Ergebnis der Verhandlungen vom Balkon der Prager Botschaft aus. Seine Mitteilung, dass der Ausreise stattgegeben wird, geht im Jubel unter.

Die Menschen dürfen in den Westen. Aber sie müssen über die DDR ausreisen, um offiziell ausgewiesen zu werden. Die Nachricht, dass Sonderzüge über DDR-Gebiet in die Bundesrepublik fahren, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Menschen an der Bahnstrecke versuchen, in die Züge zu gelangen. Ausreisewillige besetzen Gleise und Bahnhöfe.

4. Oktober 1989: Reporter Gerhard Rein berichtet von der Situation am Dresdner Hauptbahnhof

Während die einen ausreisen wollen, drängen andere auf Veränderungen: In Leipzig treffen sich inzwischen Tausende zu den sogenannten Montagsdemonstrationen. Nach Friedensgebeten in der Nikolai-Kirche versammeln sie sich auf dem Karl-Marx-Platz. Die Zahl der Protestierenden nimmt ständig zu.

9. Oktober: Trotz der Gerüchte über bereitstehende Panzer und einen Schießbefehl ziehen am frühen Abend mehr als 70.000 Menschen durch Leipzig. Sie rufen „Keine Gewalt“ und „Wir sind das Volk“. Die rund 8.000 Sicherheitskräfte greifen nicht ein. Sie erhalten keinen Einsatzbefehl und ziehen sich zurück. Der friedliche Verlauf der Großdemonstration wird als Sieg über die SED empfunden.

18. Oktober 1989: „Radio DDR“ berichtet und fängt Stimmen auf der Leipziger Montagsdemonstration ein.

DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker wird von seinen Ämtern entbunden. Sein Nachfolger Egon Krenz kündigt „eine Wende“ an. Aber die Menschen sind skeptisch. Zu lange gehörte Krenz zum engen Kreis der Machthaber.

4. November 1989: Jan Josef Liefers, Gregor Gysi und Markus Wolf sprechen auf dem Alexanderplatz

Die Kritik am DDR-System greift weiter um sich. Auch in anderen Städten demonstrieren die Menschen für Freiheit und Demokratie. In Ost-Berlin rufen Künstler und Kulturschaffende zu einer Demonstration auf. Die SED-Führung erteilt die Genehmigung. Am 4. November versammeln sich mehr als 500.000 Menschen auf dem Alexanderplatz. Es reden Künstler, Bürgerrechtler, aber auch Angehörige der staatlichen Führungselite. Unter den Rednern sind der Schauspieler Jan Josef Liefers, der Rechtsanwalt Gregor Gysi und Markus Wolf, bis 1986 Leiter des Auslandsnachrichtendienstes der DDR-Staatssicherheit.

Nach der Großdemonstration wächst der Druck auf die SED weiter. Am 7. November tritt die DDR-Regierung zurück. Einen Tag später trifft sich das Zentralkomitee der SED. Am Abend des 9. November erläutert SED-Politbüromitglied Günter Schabowski vor der Presse die Ergebnisse dieser Zusammenkunft.

9. November 1989: Günter Schabowski gibt die Öffnung der Grenzen bekannt

Die Ankündigung Schabowskis hat weitreichende Folgen. Nachrichtenagenturen und das Westfernsehen berichten: „DDR öffnet Grenzen.“ Noch in der Nacht strömen Tausende von Ostberlinern zu den Grenzübergangsstellen an der Berliner Mauer.