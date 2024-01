Bürgerrechte in der DDR und das Geiseldrama von Gladbeck



Die Friedensaktivistin Vera Wollenberger beschreibt ihre Haft und die Ausreise aus der DDR. Und im Sommer hält das Geiseldrama von Gladbeck die Republik in Atem.

Mitte Januar findet in Ost-Berlin wie jedes Jahr die offizielle Demonstration zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht statt. Diesmal wollen sich Oppositionelle der Kundgebung mit eigenen Plakaten anschließen. Ihr Motto lautet: "Freiheit ist immer auch Freiheit des Andersdenkenden", ein Zitat Rosa Luxemburgs.

Was dann geschieht, ruft im In- und Ausland große Empörung hervor und wird zu einem entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Wende: Die Staatsmacht der DDR hindert die Bürgerrechtler an ihrer friedlichen Aktion und verhaftet mehr als hundert Menschen. Doch die Staatssicherheit hat nicht mit den wachsenden Protesten gegen die Inhaftierungen gerechnet. In vielen Städten gibt es schließlich Solidaritätsgottesdienste, aus denen sich später die Montagsdemonstrationen entwickeln.

Unter den Festgenommenen ist auch die Friedensaktivistin und Mitbegründerin der „Kirche von unten“ Vera Wollenberger. Sie wird zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Noch in der Untersuchungshaft macht ihr die Staatsführung ein merkwürdiges Angebot: Sie muss die Haftstrafe nicht antreten, wenn sie die DDR für ein Jahr verlässt und mit einem befristeten Visum nach England geht. Vera Wollenberger nimmt das Angebot an.

11. März 1988: Die DDR-Bürgerrechtlerin Vera Wollenberger im Rundfunk-Interview

Nach ihrer Freilassung spricht Gerhard Rein vom Süddeutschen Rundfunk mit der hörbar angespannten Bürgerrechtlerin über die Umstände ihrer Haft und Ausreise.

Vera Wollenberger kehrt am 9. November 1989 in die DDR zurück. Nach der Wende wird sie Mitglied der Volkskammer der DDR und gehört dann fünfzehn Jahre lang dem deutschen Bundestag an. Als sie 1991 erfährt, dass ihr eigener Mann sie für die Staatssicherheit bespitzelt hatte, trennt sie sich von ihm und nimmt wieder ihren Geburtsnahmen Vera Lengsfeld an.

August: Geiseldrama von Gladbeck

Sommer 1988: In der Bundesrepublik hält ein Bankraub mit Geiselnahme die Menschen drei Tage lang in Atem. Am Morgen des 16. August überfallen Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner im nordrhein-westfälischen Gladbeck eine Bank. Sie nehmen zwei Geiseln und fliehen gemeinsam mit Marion Löblich, der Freundin Rösners. In Bremen bringen sie einen Linienbus in ihre Gewalt. Ihre Flucht quer durch Deutschland und die Niederlande endet erst am 18. August. Zwei Geiseln und ein Polizeibeamter kommen im Verlauf des Gladbecker Geiseldramas ums Leben.

Für Diskussionen sorgt später vor allem das Verhalten der Medien. Journalisten führen mit Tätern und Geiseln Interviews, folgen im Tross dem Fluchtauto, übernehmen eigenmächtig die Rolle von Vermittlern. Alle Hörfunk- und Fernsehsender, private und öffentlich-rechtliche, bringen das Geiseldrama als Top-Thema.

Neben der Grenzüberschreitung der Medien wird später auch die Arbeit der Polizei massiv kritisiert. In Bremen fordert die Opposition schon unmittelbar nach Beendigung des Geiseldramas den Rücktritt von SPD- Innensenator Bernd Meyer – der dieser Aufforderung im November nachkommen wird.