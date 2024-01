Das Jahr der Aufrüstung und der Friedensbewegung

20. Juni 1981: Joachim Blasius nennt im Interview die Gründe für seine verspätete Kriegsdienstverweigerung

1981 ist das Jahr, in dem in der Bundesrepublik die Friedensbewegung wächst. Immer mehr Menschen fürchten sich vor dem Rüstungswettlauf. Die Sowjetunion bedroht Westeuropa mit SS-20 Mittelstreckenraketen, das westliche Verteidigungsbündnis reagierte darauf bereits 1979 mit dem NATO-Doppelbeschluss. Er sieht Verhandlungen mit der Sowjetunion vor. Scheitern diese, sollen in Westeuropa Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing II und Marschflugkörper, sogenannte "Cruise Missiles", stationiert werden.

Die Friedensbewegung protestiert gegen diese Pläne: 80.000 Menschen versammeln sich am Rande des evangelischen Kirchentages in Hamburg am 20. Juni zur ersten Großdemonstration. Im ganzen Land bilden sich Friedensgruppen.

Auch ehemalige Angehörige der Bundeswehr schließen sich an. Reservisten verbrennen ihre Wehrpässe. Der Lehrer und Obergefreite der Reserve Joachim Blasius wird in einem WDR-Interview nach den Gründen für seine verspätete Kriegsdienstverweigerung befragt.

Sommer 1981: Die Publizistin Carola Stern kommentiert im WDR die Friedensbewegung

Die Friedensbewegung bleibt nicht unumstritten. Politiker werfen ihr vor, einseitig zu sein und die sowjetische Bedrohung zu ignorieren. Bundeskanzler Helmut Schmidt betont, er lasse sich den Begriff Friedenspolitik von niemandem abhandeln. Die Publizistin Carola Stern analysiert in einem WDR-Kommentar die neue Bewegung, der sich immer mehr Menschen anschließen.

10. Oktober 1981: Ansprache des SPD-Politikers Ehrhard Eppler bei der Großdemonstration in Bonn

Am 10. Oktober kommt es zur größten Demonstration in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Rund 3.000 Busse und 41 Sonderzüge fahren in die damalige Bundeshauptstadt. Im Bonner Hofgarten und den angrenzenden Straßen und Plätzen demonstrieren schließlich rund 300.000 Menschen für Frieden und Abrüstung. Sie tragen Palästinensertücher und halten Transparente mit Friedenstauben in die Höhe.

Die Protestzug bietet ein buntes Bild: Christen, Pazifisten, Gewerkschafter, Sozialisten und Kommunisten sind dabei. Für viele Schüler und andere junge Menschen ist es die erste Demonstration überhaupt – sie bleibt absolut friedlich. Auf dem Podium sind zahlreiche Prominente vertreten: der Schriftsteller Heinrich Böll, Pfarrer Heinrich Albertz, Uta Ranke-Heinemann und die Grüne Petra Kelly. Harry Belafonte singt Friedenslieder. Einer der Hauptredner ist der SPD-Politiker Ehrhard Eppler, der sich damit in direkte Opposition zum sozialdemokratischen Bundeskanzler Helmut Schmidt begibt.

Dezember 1981: Berliner Begegnung zur Friedensförderung

In der DDR kommen im Dezember rund 100 Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler aus beiden deutschen Staaten zur „Berliner Begegnung“ in einem Ostberliner Hotel zusammen. Die Initiative geht von dem Schriftsteller Stephan Hermlin aus. Auf eine bisher in der DDR nicht gekannte Art und Weise wird hier ebenfalls offen über Frieden und Abrüstung diskutiert. Auch der sowjetische Einmarsch in Afghanistan im Jahr 1979 ist ein Thema. Westdeutsche Fernseh- und Radioreporter dürfen berichten. Der Beitrag des Westdeutschen Rundfunks beginnt mit einem Redeauszug des Schriftstellers Günter Grass.