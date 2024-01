Der erste Deutsche im All und die Affäre Filbinger



Der erste (Ost-) Deutsche fliegt ins All und die DDR triumphiert beim Wettlauf der Systeme über die BRD. Außerdem: Hans Filbinger wird von seiner NS-Vergangenheit eingeholt.

28. August 1978: Sigmund Jähn über seine Verbundenheit mit der Sowjetunion

In diesem Jahr fliegt zum ersten Mal ein Deutscher in den Weltraum – und der kommt aus dem Osten. Der DDR-Bürger und Düsenjägerpilot Sigmund Jähn ist dazu auserkoren, der erste Deutsche im All zu sein. Zwei Jahre lang wurde er zusammen mit seinem möglichen Ersatzmann Eberhard Köllner im sowjetischen Kosmonautenzentrum „Juri Gagarin“ bei Moskau ausgebildet und auf den Weltraumflug vorbereitet. Kurz vor dem Start berichtet er im DDR-Rundfunk über seine Verbundenheit mit der Sowjetunion.

26. August 1978: Reportage des DDR-Rundfunks über die Reise des ersten deutschen Kosmonauten ins All

Im August 1978 ist es soweit: Das sowjetische Raumschiff Sojus 31 mit Sigmund Jähn und dem Kommandanten Waleri Bykowski hebt vom Weltraumflughafen Baikonur in Kasachstan ab. Sie fliegen zur Raumstation Saljut 6.

Für die DDR ist der Flug ein Propagandaerfolg: Beim Wettlauf der Systeme triumphiert sie über die Bundesrepublik.

Sieben Tage, 20 Stunden und 49 Minuten verbringt Sigmund Jähn im All. Am 3. September 1978 landet die Kapsel hart in der kasachischen Wüste und der bescheidene Ostdeutsche wird in der DDR zum Volkshelden. Es sollten noch fünf Jahre vergehen, bis mit Ulf Merbold erstmals ein Westdeutscher in den Weltraum aufbricht.

21. August 1978: Der Politologe Iring Fetscher über Hans Filbinger und seine NS-Vergangenheit

In der Bundesrepublik gerät 1978 der baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger ins Zwielicht. Der Schriftsteller Rolf Hochhuth bezeichnet Filbinger in der Wochenzeitung „Die Zeit“ als „furchtbaren Juristen“.

Es wird bekannt, dass Filbinger kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges als Marinerichter an Todesurteilen mitgewirkt hatte. Im Januar 1945 war er beispielsweise als Anklagevertreter am Todesurteil gegen den Matrosen und angeblichen Deserteur Walter Gröger beteiligt und nahm auch an dessen Hinrichtung teil.

Filbinger macht Erinnerungslücken geltend und verweist auf die Weisungsgebundenheit eines Richters – durch die Art und Weise seiner Verteidigung verliert er schließlich auch den Rückhalt in der CDU. Filbinger tritt ohne wirkliche Einsicht zurück und sieht sich als Opfer einer Rufmordkampagne.