27.10.1977: Themen der Zeit

Antideutscher Terror im Ausland



Nach dem Tod von Baader, Ensslin und Raspe zünden Sympathisanten der RAF in Italien und Frankreich deutsche Einrichtungen und Fahrzeuge an. Das Auswärtige Amt sieht das gelassen, der Autor der Sendung nicht.

Nach der Befreiung der Geiseln in Mogadischu sei internationale Solidarität mit der Bundesrepublik gewesen. Nach dem „Skandal“ von Stammheim, so der Moderator, sei die Stimmung umgeschlagen: „Die Selbstauslöschung der drei Terroristen in der Justizfestung Baden-Württembergs hatte im Ausland schlimme Folgen“. Er spricht von Anschlägen gegen deutsche Einrichtungen in Westeuropa, vor allem Italien und Frankreich: „Es ist inzwischen lebensgefährlich geworden für Deutsche, in die so faszinierenden und mit DM-Devisen überschwemmten Urlaubsländer rund um uns herum zu fahren, wo deutsche Autos und Busse verbrannt, deutsche Firmen zerstört und deutsche Diplomaten mit dem Tode bedroht werden. Kann man noch unseren Mitbürgern empfehlen, ins Ausland zu fahren?“

Er lässt die Frage den Staatsminister im Auswärtigen Amt, Klaus von Dohnanyi, auf einer Pressekonferenz beantworten, und der spricht (im O-Ton) von vereinzelten Vorfällen, die die Deutschen nicht an den Reisen hindern sollten. Worauf der Autor der Sendung seine Zweifel anbringt: „Gelassenheit fällt schwer“. Vor allem die französische Presse mache Angst. Begonnen habe das mit einem von der Tageszeitung Le Monde „entfesselten Verleumdungsfeldzug“, in dem die Selbstmorde in Stammheim angezweifelt wurden. Wer, so fragt er, sind die Terrorgruppen in Frankreich und Italien, die jetzt Rache für Stammheim nehmen?

In seiner von vier Sprechern vorgetragenen „Analyse“ stellt Autor Fried Wasemann fest: „Die breite Berichterstattung in den Medien hat auch Leute in ihren Bann gezogen, die gar nicht zu Gewalttätigkeit neigen.“ In der BRD hießen die linksextremen Gruppen „K-Gruppen“. Sie suchten die Gunst der Stunde zu nutzen. In Italien stünden der RAF die „Roten Brigaden“ nahe. Die Roten Brigaden verwiesen bei ihrem jüngsten Anschlag auf die Solidarität mit der RAF. Das Bekennerschreiben für einen Anschlag auf eine Mercedes-Vertretung in Paris habe sich ebenfalls solidarisch mit den RAF-Gefangenen gezeigt. Drohung seien veröffentlicht worden, wonach ab Januar westdeutsche Autos und Industrie von Bomben zerstört werden würden. Die „Maoistische Arbeiterorganisation“ in Paris habe erklärt, die Bundesrepublik sei „ein einziges Konzentrationslager“ geworden. In Italien hätten 100 Intellektuelle einen Aufruf „zur Rettung der Bundesrepublik“ unterschrieben. Ein Manifest von 323 Intellektuellen Griechenlands geißelt den Tod der Stammheimer Häftlinge als „organisierten Mord“.

Und weiter: „Die Französische Studentenrevolte von Mai 1968, die das gaullistische System an den Rand des Abgrunds brachte, ist unvergessen. Der Führer war der deutsche Student Cohn-Bendit, der jetzt in Frankfurt im politischen Streit um die Stadtguerilla von RAF-Sympathisanten verprügelt wurde. Er sagte einem Pariser Wochenblatt kurz und bündig: Vielleicht gibt es jetzt noch einige Kamikaze-Reflexe von unerhörter Grausamkeit, aber eines ist sicher: Die Rote Armee Fraktion hat als Symbol des bewaffneten Widerstandes eine entscheidende Schlacht verloren. Die Befreiung der Geiseln bedeutet das politische und moralische Ende der Guerillakämpfer.“

Der Moderator meint, aus der Geschichte habe man gelernt, dass kleine Auseinandersetzungen sich zu Kriegen hochschaukeln könnten, und fragt bei der Pressekonferenz den Staatssekretär im Auswärtigen Amt Klaus von Dohnanyi, ob nicht eine solche kriegerische Auseinandersetzung zu befürchten sei? von Dohnanyi im O-Ton: Diese Bewegung werde sich langfristig nicht halten. Schon vor Mogadischu habe es in Frankreich eine Presse gegeben, die der Bundesrepublik positiv gegenüberstehe. Es sei eine „verschwindend kleine Minderheit“, die deutsche Autos im Ausland zerstörte. Der Reporter fragt suggestiv nach, ob die Aktionen nicht doch einen Rückschlag für die Europäische Gemeinschaft bedeuteten? Der Staatssekretär winkt ab: Das Deutsch-Französische Verhältnis sei ausgezeichnet.

Am Ende lobt der Moderator die „angelsächsische Presse“ und zitiert die Londoner Times, die Deutschland als stabiler lobt, als man es vor 30 Jahren angenommen hätte. „Vielen Dank für die Blumen“.

Informationen zum Tondokument:

Serien-/Reihentitel: Themen der Zeit - 27.10.1977.Themen der Zeit - Antideutscher Terror im Ausland

Moderator/Autor: Otto Toussaint

Autor: Fried Wasemann

Länge: 19’24

Archiv des Deutschlandradio