20.10.1977: Ministerpräsident Filbinger und Walter Krause zum Tode Hanns-Martin Schleyers

Im Stuttgarter Landtag befasst man sich mit dem Tod Hanns-Martin Schleyers. Die SPD fordert die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der vermeintlichen Stammheim-Selbstmorde.

Im Landtag, so der Moderator, sei eigentlich die zweite Lesung der Hochschulgesetze an der Reihe. Zuvor aber, so der Reporter aus dem Landtag, habe es Erklärungen zum Tod Hanns-Martin Schleyers gegeben. Der Vizepräsident des Landtags Walter Krause erklärte, nach der Entführung „waren wir uns der Gefahr bewusst“, dass die Terroristen imstande sind, auch ihre „letzte Drohung wahr zu machen“. Ministerpräsident Hans Filbinger, ebenfalls im O-Ton, fordert die „Tapferkeit des Herzens, Selbstlosigkeit im Dienst an unserem Gemeinwesen, und Solidarität der Bürger untereinander und miteinander“. Anschließend begründet die SPD ihren Antrag auf einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Vorkommnisse in Stuttgart/Stammheim. Wie, so die zentrale Frage, konnten die Gefangenen in den Besitz von Waffen und Informationen kommen? Die FDP schließt sich dem Antrag an. Die CDU enthält sich, weil es ihr zu schnell geht. Damit wird der Untersuchungsausschuss eingesetzt.



Ministerpräsident Filbinger und Walter Krause zum Tode Hans-Martin Schleyers

Sendung: Mittagsmagazin (SDR)

Moderator: Willmann

Reporter: Manfred J. Schmitz

