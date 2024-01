21.09.1977: Nachrichtensperre und Pressefreiheit

per Mail teilen

Diskussion nach der Entführung von Hanns Martin Schleyer durch die RAF



Eine Runde von Journalisten und einem Sprecher der Bundesregierung diskutieren die Beschneidung der Pressefreiheit angesichts der Nachrichtensperre im Fall des entführten Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer.

Die undatierten Archivbilder zeigen Ulrike Meinhof und Andreas Baader. SWR picture-alliance / dpa -

Der Moderator eröffnet die Runde mit einer Schlagzeile in der Frankfurter Rundschau: „Viel Verständnis und ein wenig Misstrauen“. Dies beschreibe die Stimmung unter Journalisten ganz treffend. Man billige selbstverständlich alles, was das Leben von Hanns-Martin Schleyer retten kann, der seit 16 Tagen verschwunden ist, ohne Ende in Sicht. „Weckt die journalistische Zurückhaltung keine Begehrlichkeiten“ bei den Regierenden?

Werner Birkenmaier (Stuttgarter Zeitung) hält die Nachrichtensperre „für gerechtfertigt, soweit sie den Ermittlungen dient“ und hat die Nachrichtensperre im übrigen nicht als solche empfunden.

Henri Nannen (Stern) gibt den „Menschlichen Interessen“ (dem Überleben von Schleyer) absoluten Vorrang und hält Terrorismus für „keinen Stoff für Reporter des Satans“.



Fritz Richert (Deutscher Journalistenverband) möchte erst einmal sehen, wie sinnvoll sich die Nachrichtensperre im Nachhinein erweist, wenn der Fall abgeschlossen ist.

Wolfgang Wiedemeyer (Korrespondent des SWR in Bonn) erklärt, er habe sich an die Nachrichtensperre inhaltlich vollständig gehalten, halte sie aber „nur für bedingt tauglich.“

Armin Grünewald (Regierungssprecher) möchte das Wort Nachrichtensperre vermeiden und in dieser Sendung nicht mehr in den Mund nehmen. Lieber ist ihm „Nachrichtenzurückhaltung“.

Herr Wiedemeyer erklärt, er habe zusammen mit dem Moderator der Runde in letzter Zeit „oft entschieden, etwas nicht zu senden“, und zwar auch Informationen, die er nicht aus offiziellen Quellen in Bonn wusste. In manchen Fällen habe die Deutsche Presseagentur dpa das dann aber doch veröffentlicht, worauf man im Südwestfunk schließlich nach vorn ging und selber „etwas spekulativ“ darüber berichtete. „Wir sind ziemlich frustriert, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien sich zurückhalten“ und dann im „Stern“ diese Dinge lesen.

Nannen sagt, der Fall Schleyer sei nicht nur ein Wahlkampfthema, sondern ein Kampfthema zwischen Zeitungen geworden.

In der Diskussion kommt die Frage auf, wer eigentlich den Umfang der Nachrichtenzurückhaltung bestimme? Auch die Spiegel-Affäre der frühen 60er Jahre wird angesprochen, wo „Der Spiegel“ Indiskretionen abdruckte, die zum Sturz von Franz-Josef Strauß führten. Wer, so fragt die Runde, bestimmt, welche zurückgehaltenen Informationen ans Tageslicht kommen, wenn der Fall zu Ende sei? Die Presse habe eine Kontrollfunktion und wolle schließlich eine Garantie dafür haben, dass alles offen gelegt werde.

Der Regierungssprecher erklärt dazu, der „Herr des Verfahrens“ sei der Generalbundesanwalt. Das BKA führe „die Sache“ (Rettung Schleyers) durch. Nach Abschluss des Vorgangs habe der Generalbundesanwalt zwar ein Wörtchen mitzureden, aber die Bundesregierung werde nicht zögern, Rechenschaft darüber abzulegen, was alles während des Falls besprochen wurde.

Informationen zum Tondokument:

Serien-/Reihentitel: Brennpunkt

Gesprächsleitung: Roland Schrag

Gesprächspartner: Werner Birkenmaier (Stuttgarter Zeitung); Armin Grünewald (stellv. Regierungssprecher); Henri Nannen (Chefredakteur des Stern); Fritz Richert (Vorsitzender des Dt. Journalistenverband); Wolfgang Wiedemeyer (SWF Bonn); Roland Schrag

Länge: 46’03