28.04.1977: Stuttgart live - Urteil im Baader-Meinhof Prozess- Lebenslang

In angespannter Atmosphäre und in Abwesenheit der Angeklagten verkündet der Vorsitzende Richter die Urteile gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe.

Die vier Angeklagten vor der Urteilsverkündung vor der Vierten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt/Main. SWR picture-alliance / dpa -

Der Moderator leitet das Expertengespräch mit dem Reporter, der gerade aus Stammheim zurückkommt, mit den Worten ein, nach fast zwei Jahren sei der „Aufsehen erregendste Anarchistenprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte“ zu Ende gegangen. Heute Morgen sei das Urteil gegen Baader (33), Ensslin (36) und Rapse (32) verlesen worden: in allen drei Fällen lebenslange Haft.

Der Reporter schildert seine Eindrücke aus dem Gerichtssaal am Vormittag: Der Vorsitzende Richter Foth habe in nur 45 Sekunden das Urteil verkündet. Die Angeklagten seien schuldig wegen vier Morden und zahlreichen Mordversuchen und hätten die Kosten des Verfahrens zu tragen. Er spricht von einem „beklemmenden Eindruck“ im Gerichtssaal. Die Angeklagten seien in ihren Zellen geblieben. Nach vier Wochen Hungerstreik sei ihr Zustand kritisch. Die Vertrauensanwälte fehlten. Die ganze rechte Seite der Mehrzweckhalle sei aus diesem Grund heute Morgen leer gewesen. Fünf Pflichtverteidiger. Ein äußerlich ganz ruhiger 192. Verhandlungstag mit rund 200 Zuhörern – weniger als zu Beginn des Prozesses.

Der Richter habe anschließend in seiner Urteilsbegründung eine „lückenlose Beweisführung“ unterbreitet. Die Bekennerbriefe der RAF-Mitglieder hätten dabei hohen Beweiswert gehabt. Sie seien auf einer Schreibmaschine geschrieben worden, die Andreas Baader nachweislich benutzt habe. Auf den Papieren hätten sich handschriftliche Anmerkungen von Ulrike Meinhof gefunden. Der Richter habe von einer „gründlichen“ kriminaltechnischen Vorbereitung der Anschläge gesprochen. Baader sei eine Autorität gewesen, auch ein Experte für den Waffenbau. Ensslin habe die organisatorisch bestimmende Rolle gespielt, Raspe die Bomben und Waffen beschafft und eingesetzt. Die inneren Beweggründe und politischen Hintergründe hätten nur bei der Festlegung des Strafmaßes eine Rolle gespielt. Der Reporter zitiert den Richter zum Personenprofil Gudrun Ensslins: „Ensslin neigte zu einer idealistischen Grundhaltung“. Sie habe eine Verhärtung ihrer rechtsfeindlichen Haltung gezeigt, und keine Einsicht.

Die Urteilsbegründung dauerte 2 ¾ Stunden. Richter Foth habe die Frage gestellt, wo die Politik in diesem Verfahren geblieben sei? Vor dem Gerichtssaal, nicht im Gerichtssaal!

Eine Würdigung sei, so der Reporter, wegen des fehlenden Abstands, unmöglich. Es sei kein unerwartetes Urteil gewesen. Ein sehr gründliches Verfahren. Die Verteidigung lege Revision ein, mit der Begründung, hier seien Rechtsnormen verletzt worden. Man habe gehofft, mit diesem Urteil die Akten zu schließen und einen „Schlussstrich unter den Terrorismus in unserem Land“ zu ziehen. Leider sei dies nicht gelungen. „Solange Bubacks Mörder frei herumlaufen“, so der Reporter, sei „das Urteil ein schwacher Trost“.

Dass das Urteil hinter dem Antrag der Staatsanwaltschaft zurückgeblieben sei, spiele bei lebenslänglich keine Rolle. Die Kosten für das Verfahren seien noch nicht kalkulierbar. Allein Mehrzweckhalle, die eigens für diesen Prozess gebaut worden war, habe 13 Millionen DM gekostet. Es sei also „einer der teuersten Prozesse der deutschen Rechtsgeschichte“ zu Ende gegangen.

Informationen zum Tondokument:

Sende-/Haupttitel Heute Mittag

Moderator Franz Meindl

Reporter Helmut Hasselt

Länge 8’00

Archiv des SW