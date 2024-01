27.04.1977: Baader-Meinhof-Vertrauensanwälte ziehen Bilanz

Einen Tag vor der Urteilsverkündung in Stammheim treten die Wahlverteidiger vor die Kameras und Mikrofone und prangern den Prozess an.

Ströbele (l) und Otto Schily (r) unterhalten sich während eines Prozesses mit ihrem Mandanten Horst Mahler (m) picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Hier kommen die Anwälte nicht im Originalton vor, sondern Moderator und Reporter diskutieren über die heutige Pressekonferenz der Wahlverteidiger von Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe. Einmalig in der neueren deutschen Rechtsgeschichte sei, so der Moderator, dass die Verteidiger ihre Plädoyers nicht im Gerichtssaal, sondern in einem Hotel vortrügen. Morgen werde das Urteil in Stammheim erwartet. Der Hotelauftritt sei sowieso ohne rechtliche Relevanz.

Der Reporter schildert die Happening-artige Szenerie in dem Hotel. Anders als im Gerichtssaal habe es „totale Film- und Fotografierfreiheit“ gegeben. Alice Schwarzer sei am Rande der Bühne gesessen, „Brezel kauend“. Grund für die Auslagerung in ein Hotel sei die „Wanzenverseuchung“ in Stammheim, derer sich die Anwälte nicht mehr unterziehen wollten. Zudem hätten die Wahlverteidiger schon aus dem Grund keine Plädoyers gehalten, weil sie damit den Strafprozess an sich anerkannt hätten. Der Report berichtet von einer zwar ernsten Pressekonferenz mit teilweise „am Boden lagernden“, in Schwärmen angereisten Journalisten.

Die Pflichtverteidiger hätten letzte Woche in Stammheim ihre Plädoyers vorgetragen und dabei vor allem Verfahrensmängel und die Abhöraffäre in den Mittelpunkt gestellt. Über die eigentlichen Taten, die Bombenanschläge, seien sie schließlich von den Angeklagten nicht informiert worden; dazu könnten sie nichts sagen. Die Wahlverteidiger beklagten in der Pressekonferenz, dass der politische Aspekt der Tagen völlig ausgespart worden sei und das Gericht immer nur von „schwerer und gemeiner Kriminalität“ gesprochen habe. In Wirklichkeit sei das Motiv für die Anschläge der Kampf gegen den Völkermord der Amerikaner in Vietnam gewesen. Deshalb hätte in Stammheim auch das Völkerrecht eine Rolle spielen sollen, welches ein Widerstandsrecht gegen Unrechtsstaaten erlaube.

Aus der Archivdatenbank: Vertrauensanwälte ziehen Bilanz des Prozesses in Stuttgart-Stammheim / Kritik an Verfahrensmängel / Versuch einer Erklärung der Taten / Politische Motivation der Sprengstoffanschläge wegen des Völkermords der USA in Vietnam / Taten müssen nach dem Völkerrecht abgeurteilt werden //

Informationen zum Tondokument:

Sende-/Haupttitel Südfunk aktuell

Moderator Ralf Uhlemann

Reporter Werner Hill

Länge: 6’12

Archiv des SWR