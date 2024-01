18.03.1977: Bundesregierung und Innenministerium zu Abhörfällen

Einen Tag nach der Erklärung zweier Baden-Württembergischer Minister, Häftlinge und ihre Verteidiger mit „Wanzen“ ausspioniert haben zu lassen, gibt es Krach mit Bonn, wo man nur „technische Hilfe“ geleistet, aber nicht mehr gewusst habe.

Der Moderator bringt den Stammheimer Abhörfall in Zusammenhang mit dem Ausspionieren des Atomphysikers Dr. Klaus Robert Traube wegen des Verdachts, er habe Verbindungen zur Terrorszene. Die Bundesregierung, auf die Rechtmäßigkeit der Abhörmaßnahmen im Stammheimer Gefängnis und bei Verteidigern befragt, weise, so der Reporter, alle Verbindungen mit dem Fall zurück. Es habe sich um eine Angelegenheit der Landesregierung Stuttgart gehandelt, man habe nur technische Hilfe geleistet.

Regierungssprecher Klaus Bölling im O-Ton: Der Stuttgarter Innenminister habe um technische Hilfe beim Bundesverfassungsschatz angefragt. Dieser wurde dabei nicht in Einzelheiten eingeweiht. Solch eine Anfrage sei ein „normaler Vorgang“.

Die technische Hilfe sei von einem Abteilungsleiter genehmigt worden, fasst der Reporter den Regierungssprecher zusammen. Der Bundesverfassungsschutz habe zweimal zwei Techniker nach Stuttgart geschickt. Weil diese aber nicht weiterkamen, habe man danach den Bundesnachrichtendienst eingesetzt. Dieser Vorgang sei über den Chef des Kanzleramts Schüler gelaufen, der, so Bölling, bei der Anfrage aus Stuttgart an die Entführung von Peter Lorenz und den Überfall in Stockholm dachte. Schüler habe sich unter „technischer Hilfe“ eine Aktion „in leeren Räumen“ vorgestellt und nicht die Überwachung der Büros von Strafverteidigern. Terroristen sollten in einem Raum zusammengeführt und dort abgehört werden, habe Schüler gedacht.

Jetzt gebe es Streit zwischen Bonn und Stuttgart. Vorgestern habe Bundesinnenminister Maihofer noch gemeint, Traube sei ein Einzelfall. Jetzt sagt der Pressesprecher Innenministerium im O-Ton: Maihofer könne nichts über Vorgänge sagen, die in der Verantwortung des Landes Baden-Württemberg lägen. Herbert Wehner (SPD) rechne, so der Reporter, mit weit mehr Abhörfällen. Helmut Kohl (CDU) zitierte in seiner Fraktion Gerüchte, nach denen in allen sieben Bundesländern, wo RAF-Häftlinge einsäßen, ähnlich wie in Stammheim abgehört werde.

Aus der Archivdatenbank: (O-Ton) Klaus Bölling, Regierungssprecher: Abhöraffäre ist Angelegenheit Baden-Württembergs / Verlauf der Ereignisse bei Abhöraffäre / Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst leisteten technische Hilfe / Zustimmung des Bundeskanzleramtes / Manfred Schüler, Leiter des Bundeskanzleramtes wußte nichts von der geplanten Verteidigerüberwachung // (O-Ton) N.N., Sprecher BM des Inneren: Maihofer wußte nichts vom Abhören in Stuttgart-Stammheim //

Informationen zum Tondokument:

Sende-/Haupttitel Südfunk aktuell

Moderator Hendrik Bussiek

Reporter Günter Krems

Länge 9’23