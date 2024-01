17.03.1977: Abhörfälle Stuttgart-Stammheim

per Mail teilen

Vermutlich aufgrund des Drucks durch die Öffentlichkeit gestehen zwei Baden-Württembergische Minister ein, Gespräche der Stammheimer RAF-Häftlinge abgehört haben zu lassen.

Der Moderator leitet mit dem Zitat einer Schlagzeile eines „Hamburger Boulevardblatts“ ein: „Wanzen auch bei Baader und Meinhof?“ Das Fragezeichen könne man seit der Pressekonferenz der Baden-Württembergischen Minister Karl Schiess (Inneres) und Traugott Bender (Justiz) weglassen. In Stammheim sei abgehört worden, und zwar zwei Mal – sagen die Minister. Einmal etwa nach dem Anschlag auf die deutsche Botschaft in Stockholm. Eine knappe Woche danach, am 29.4.1975, habe man beim Abhören von Gesprächen der Gefangenen Hinweise auf eine mögliche Geiselnahme auf einem Kinderspielplatz bekommen.

Für die Reporter bleibt die Frage offen, wie viel, wie lang, und wer genau abgehört worden war. Vor allem aber: Warum lüften die Minister ausgerechnet heute das Geheimnis? Doch nicht, weil die Bildzeitung das getitelt hatte?

Gudrun Ensslins Wahlverteidiger Otto Schily erläutert am Telefon, dass er bereits vorgestern im Prozess darum gebeten habe, Bundesinnenminister Maihofer zu den Abhörfällen mit „Lauschgeräten“ zu gehört. Das sei wegen Belanglosigkeit abgelehnt worden: Es gäbe keine Anhaltspunkte für Abhörfälle. Schily wertet die nun eingestandenen Abhörmaßnahmen als einen „ungeheuerlichen Vorgang“ und als weiteren Beleg dafür, dass „in diesem Prozess … die rechtsstaatlichen Grundsätze zugrunde gerichtet“ würden. Am heutigen Verhandlungstag habe er versucht, die Aussetzung des Verfahrens zu erreichen. Morgen gäben die Verteidiger eine Pressekonferenz. Nach den Erklärungen von Schieß und Bender sei das Verfahren kein faires Verfahren mehr und müsse eingestellt werden. Die Abhörfälle, mutmaßt Schily, hätten, wenn man z.B. an die Geheimdienste denke, sicher noch viel weitreichendere Dimensionen.

Aus der Archivdatenbank: (O-Ton) Karl Schiess, Innenminister von Baden-Württemberg: Anlass für die Abhöraktionen in Stuttgart-Stammheim im April 1975 und November 1976 // (O-Ton) Traugott Bender, Justizminister von Baden-Württemberg: Schutz des Lebens stand bei der Entscheidung abzuhören im Vordergrund // (O-Ton) Otto Schily, Verteidiger von Gudrun Ensslin: Hat das Abhören bereits vermutet / Schiess und Bender haben mit dem Eingeständnis nur die Flucht nach vorn angetreten / Rechtsstaatliche Grundsätze wurden durch das Abhören der Angeklagten und Verteidiger zugrundegerichtet / Wird die Aussetzung des Verfahrens beantragen //

Informationen zum Tondokument:

Sende-/Haupttitel Südfunk aktuell

Moderator Siegfried Höfermann

Reporter Bernd Roling

Interview Siegfried Höfermann

Gesprächspartner Otto Schily

Länge: 8’53