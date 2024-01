00.00.1977 Gudrun Ensslin im O-Ton

Gudrun Ensslin spricht über die „spätkapitalistische Gesellschaft“ und darüber, etwas gegen „die Tendenz zum Faschismus“ zu tun. Dieses Tondokument stammt vermutlich aus der Zeit ihrer Haft.

Kurzer und bislang einziger bekannter O-Ton von Gudrun Ensslin, nicht datiert, vermutlich aus der Zeit ihrer Haft und des Prozesses gegen sie.

Gudrun Ensslin spricht hier in einem stark verhallten Raum, aber gut verständlich über die „spätkapitalistische Gesellschaft“ und darüber, etwas gegen „die Tendenz zum Faschismus“ zu tun. Das Tondokument ist angeblich während des Stammheim-Prozesses gegen sie entstanden, scheint aber nicht im Rahmen des Verfahrens selbst aufgenommen zu sein.

Aus der Archivdatenbank: (O-Ton) Gudrun Ensslin (zwischen 1975 und 1977 während des Prozesses gegen sie: wird sich niemals damit abfinden, dass sich die spätkapitalistische Gesellschaft in der Tendenz zum Faschismus hin bewegt; das sehe man in Amerika; " und ich sehe nicht ein, warum man das, was man Jahrhunderte lang getan hat und als falsch erkannt hat, weitertun sollte, nämlich so tun, als ob man nichts tun könnte, und ich werde mich ... niemals damit abfinden, dass man nichts tut ... Ich weiß warum sie sagen, man kann nichts tun, weil sie nichts tun können wollen, aber ich will etwas getan haben dagegen."



Informationen zum Tondokument:

Herkunft: NDR

Länge: 0’57

Archiv des SWR

W0146756

(O-Ton) Gudrun Ensslin (während des Prozesses)

Quelle: Landesarchiv Baden-Württemberg, Abteilung Staatsarchiv Ludwigsburg