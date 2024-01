14.10.1973: Gespräch mit dem künftigen Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer

Über die Radikalisierung der Arbeitnehmerschaft



Gespräch mit dem Vorsitzenden des Verbandes der Metallindustrie Baden-Württemberg und künftigen Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dr. Hanns Martin-Schleyer.

Schleyer mahnt zu maßvollen Tariferhöhungen. Regierung ist zur Einhaltung der Stabilitätspolitik verpflichtet. Schlägt Senkung von Lohnsteuer und Änderung der Progression vor, um gering Verdienende zu stützen. Wäre ein Instrument für die Regierung, auf die Tarifverhandlungen der Zukunft einzuwirken

Es drohen Streiks, die Stimmung in den Betrieben, so der Tenor des Gesprächs, ist angespannt. Schleyer spricht von einer spürbaren Radikalisierung der Arbeitnehmerschaft: „Diese Gruppen gibt es. Sie sind zahlenmäßig nicht so stark, dass die sicher geschlossene Gewerkschaftsorgaanistation unbedingt vor ihnen in die Knie gehen müsste. Aber ich glaube, hier ist ein Vorgang festzustellen, der unter Umständen uns in den nächsten Jahren noch stark beschäftigten wird.“ Die Ursache sieht er nicht in den Arbeitsbedingungen, sondern bei der Gewerkschaft selbst: „Wenn die Gewerkschaften durch Mitbestimmung und alle möglichen Forderungen sich von unten entfernen, umso mehr geben sie einen Raum frei, in den die Radikalen hineinstoßen.“

Informationen zum Tondokument:

Titel: "Gespräch mit dem künftigen Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer "

Sendedatum: 14.10.1973

Sendung: Interview zum Zeitgeschehen

Interviewer: Hubert Locher

Länge: 21’35

Archiv des SWR