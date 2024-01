1968. DDR. Der Spionageprozess gegen den Mediziner Adolf-Henning Frucht

Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (MfS) durfte ganz offiziell in Gerichtsprozessen mitschneiden. Die Toningenieure des Geheimdienstes lieferten in der Regel mit wenigen Mikrofonen gute Qualität ab. Während aus den 1950er Jahren eine ganze Reihe von Strafprozessen mitgeschnitten wurden und die Bänder erhalten sind, nimmt die Zahl in den 1960er Jahren ab. Ein seltenes Dokument ist der über mehrere Stunden gehende Mitschnitt des Militärgerichtsprozesses gegen Adolf-Henning Frucht von 1968.

Adolf-Henning Frucht (geboren 1913) war Arzt und machte in der DDR Karriere. Bei seiner Verhaftung war er Professor für Physiologie an der Humboldt-Universität und Leiter des Instituts für Arbeitsphysiologie in Berlin. Ihm wurde vorgeworfen, Geheimnisse aus seinem Arbeitsumfeld und der DDR-Militärforschung an den amerikanischen Geheimdienst gegeben zu haben. Frucht gab in dem Prozess zu, „mit minimalem Aufwand über alles, was mir über den Weg lief, berichtet“ zu haben. Viele seiner Briefe waren mit speziellem Papier und besondere Tinte sowie Codes verschlüsselt. Was ihm das Gericht besonders zur Last legte, war der Verrat des Stands der ABC-Waffenforschung der DDR an die Amerikaner.

Frucht gab sich in dem Prozess als geständig und tat nichts, um seine Lage zu verbessern, etwa indem er sich einen politischen Anstrich gab. Das Gericht vernahm als Zeugin unter anderem eine Mitarbeiterin Fruchts, die Ärztin Ursula Kühn. Sie unterstellte Frucht einen Kontrollwahn, weil er sie und andere zu Hause zu besuchen pflegte und in Kühns Fall eine Forschungsarbeit der Kollegin zerschnitt und ihr Fälschung unterstellte.

Adolf-Henning Frucht wurde am 2. März 1968 wegen Spionage in besonders schweren Fällen zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Er war, mit Akademikern wie Otto Fleischer, einer der prominentesten Gefangenen in Bautzen.

Nach sieben Jahren Haft zeichnete sich ein Gefangenenaustausch an: Frucht gegen den Bonner Kanzleramtsspion Günter Guillaume. Bundeskanzler Helmut Schmidt lehnte ab. Der DDR-Prominentenanwalt Wolfgang Vogel versuchte ein Jahr später einen weniger hochkarätigen Austausch, nämlich gegen den unter der Pinochet-Diktatur in Chile inhaftierten Kommunistenführer Jorge Montes. Im Juli fand der Austausch unter Begleitung von Hans-Jürgen Wischnewski (SPD) statt.

Frucht wurde 80 Jahre alt und starb 1993 in Berlin. Der Fernsehsender ARTE widmete ihm 2007 einen Film unter dem Titel „Giftgase für Alaska“.