1952: Der KgU-Prozess

Der Strafprozess gegen die Angeklagten Joachim Müller, seine Ehefrau Ursula Müller, Kurt Hoppe und Wolfgang Kaiser im August 1952 gilt als einer der großen Schauprozesse der frühen DDR-Geschichte.

Tonbänder der Staatssicherheit der DDR sind aufgestapelt. Hier handelt es sich um den Mitschnitt eines Strafprozesses gegen Mitglieder der westlichen Sabotagegruppe KgU von 1951. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

KgU Prozess - Kurt Hoppe - 1952 - BStU

KgU Prozess - Verteidiger und Urteil - 1952 - BStU

Der Gerichtssaal war mit Kameras, Mikrofonen ausgestattet. Im Publikum saßen geladene Bürger, Stasi-Mitarbeiter und Journalisten. Verhandelt wurde gegen Mitglieder der „Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit“ KgU, eine an den westlichen Geheimdienst Gehlen (den Vorgänger des Bundesnachrichtendiensts) angekoppelte Terror- und Sabotageorganisiation. Wolfgang Kaiser war der Chemiker der Gruppe, baute Stink- und Brandbomben. Andere Angeklagte sammelten Informationen über Produktionsengpässe in Ostberlin, bauten „Flugblattraketen“ oder schrieben mit unsichtbarer („symphathetischer“) Tinte den Buchstaben „F“ auf größere Geldscheine.

Sie alle waren in Geldschwierigkeiten, standen der DDR gleichgültig bis kritisch gegenüber. Ihre ersten Kontakte führten sie immer zu einem Herrn Schäfer (der manchmal Herr Lehmann hieß) in einem Gebäude am Nikolasee, später am Kurfürstendamm. Schäfer/Lehmann waren vermutlich Decknamen eines Gehlen-Mitarbeiters, vielleicht von Gehlen selbst.

Der Prozess war der zweite dieser Art in kurzer Zeit. Ein Vierteljahr zuvor war der Maschinenschlosser Johann Burjanek – auch ein Mitglied der KgU – zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Ein Jahr später, am 17. Juni 1953 fand in diesem DDR-kritischen Klima der Volksaufstand statt, der von Militär und Polizei blutig niedergeschlagen wurde.

Alle Angeklagten in diesem Prozess waren geständig. In dem von Ernst Melsheimer als Generalstaatsanwalt der DDR und Hilde Benjamin als Oberster Richterin geführten Verfahren haben die Verteidiger nur Schmuckrollen. Ihre Plädoyers gipfeln in dem Satz, ein „gerechtes Urteil“ zu erbitten. Auch die Chemie- und Sprengstoffsachverständigen spielten der Staatsanwaltschaft in die Hände. Die Urteile waren hart: Lange Zuchthausstrafen, und für Kaiser die Todesstrafe. Wolfgang Kaiser wurde unmittelbar nach dem Prozess in Dresden hingerichtet.